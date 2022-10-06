Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nden boşalan bir üye için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylamanın ilk turunda 400 oy arandı. İlk turda Muhterem İnce 240 oy aldı. İkinci tur oylamada 301 oy arandı. İkinci tur oylamada Muhterem İnce 279 oy aldı. Üçüncü turda ise Muhterem İnce 282 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

BAKAN SOYLU'DAN KUTLAMA MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Muhterem İnce için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kıymetli çalışma arkadaşım ve kardeşim Sn. Muhterem İnce Beyefendi'ye, Gazi Meclis'imizde yapılan oylamayla seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.