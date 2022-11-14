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Altun: Sivillerimize yönelik saldırılar, bazı ülkelerin teröre verdiği desteğin sonucu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası toplum bilmelidir ki; sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler" dedi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 09:06
Altun: Sivillerimize yönelik saldırılar, bazı ülkelerin teröre verdiği desteğin sonucu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombasaldırıya ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Altun, İngilizce olarak yaptığı açıklamada, "Aziz şehrimiz İstanbul'da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar; ama başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçmişte de bu türden badireler yaşadığını belirten Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Her seferinde bunlara karşı koyduk. Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz. Uluslararası toplum bilmelidir ki; sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu  istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler. Bir kez daha bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin AltunBeyoğluIstiklal CaddesiBombaTerörSaldırı
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