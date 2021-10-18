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Aliya İzzetbegoviç 18. ölüm yıldönümünde anılıyor

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18 Ekim 2021 Pazartesi 17:07
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Aliya İzzetbegoviç 18. ölüm yıldönümünde anılıyor

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği’nin Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in 18.ölüm yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Cennet mekan Aliya İzzetbegoviç, dünyanın gözü önünde 21.yüzyılda, halkına yapılan vahşet ve soykırımı, barış görüşmelerine giderken söylediği ve insanlığın hafızasından asla silinmeyecek şu sözlerle ifade etmişti.

“Ben Avrupa`ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı.Hem de Batı`nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına.”

Bilge Lider, bu hakikate rağmen, savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın, vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu.

İnsanlık tarihinin şeref sayfasında yerini alan mucizelerle dolu olan destansı mücadelesiyle ‘Nizam ve Merhamet Medeniyetinin’ büyük evladı olduğunu bütün dünyaya göstermişti.

Aliya İzzetbegoviç; BMGK ve ‘Derebeyi ve Sömürge Medeniyetinin’ Müslüman Boşnak halkını Avrupa’dan silmek için, bizzat işleyerek veya göz yumup seyrederek ortak oldukları ‘İnsanlık Suçlarına’ ve orantısız vahşi ırkçı güçlerine  rağmen, Türk milletinin ‘ruh ikizi kardeşleri’ olan asil Boşnak halkına bağımsız bir devlet bırakmıştır.

Aliya İzzetbegoviç; İslam aleminin bilge lideri ve bütün insanlığın izzetidir. Onu vefatının seneyi devriyesinde rahmetle, minnetle, saygıyla ve şükranla anıyor, Cenab-ı Haktan, cennetini ve cemalini nasip etmesini niyaz ediyoruz.”

Önce Vatan Gazetesi

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