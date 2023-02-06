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AKUT ekipleri deprem bölgesine gitti

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 16 ekip ve 211 AKUT gönüllüsünün deprem bölgesine gittiğini bildirdi. Dernekten yapılan açıklamada, AKUT Acil Durum Yönetimi'nin depremin ilk saatleri itibarıyla görev başında olduğu aktarıldı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 12:34
AKUT ekipleri deprem bölgesine gitti

16 ekip ve 211 AKUT gönüllüsünün deprem bölgesine intikal ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca AKUT'un, İstanbul, Alanya, Mersin, Ankara, Giresun, Selçuk, Yarımada, Rize, Manisa, Kaş, Kocaeli, Antalya, Denizli, Fethiye, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bingöl ekiplerinin de depremden etkilenen illere sevk edildiği ifade edildi.
Açıklamada, ifadelerine yer verilen AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, şunları kaydetti:
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Akverdi, "Maalesef 10 il gibi geniş bir alanı etkileyen, uluslararası çağrı yapılan böylesi büyük bir depremde altın saatler dediğimiz ilk saatler çok hayati. Tüm illerdeki vatandaşlarımızı özellikle ulaşım ve haberleşme gibi hayati konularda çok daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sadece arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı değil, afet anlarında ambulans, itfaiye araçlarının da olay yerlerine acilen ulaşması gerekiyor. Zaman, enkaz altındakilerin aleyhine akıyor maalesef ama umutları diri tutarak, enkaz altından son canlı çıkarılana kadar çalışmalara devam ediyoruz ve edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AKUTKahramanmaraşDeprem
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