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AKUT Başkanı Şalcı: Sel başlayınca yükseğe çıkıp geçmesi beklenmeli

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, küresel iklim değişikliği nedeniyle yurt genelinde afetlerin arttığını belirterek, "15 santimetre yüksekliğindeki su bir insanı çok rahat sürükleyebilir, 30 santimetre yüksekliğindeki su ise bir aracı çok rahat götürebilir. O yüzden sel başladığı andan itibaren insanlar bulundukları yerden yüksek yere çıksınlar ve selin geçmesini beklesinler" dedi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 11:22
AKUT Başkanı Şalcı: Sel başlayınca yükseğe çıkıp geçmesi beklenmeli

AKUT Genel Başkanı Şalcı, küresel iklim değişikliği nedeniyle yurt genelinde afetlerin artış gösterdiğini dile getirerek, afet öncesi ve afet anında yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Küresel anlamdaki iklim değişikliğinin Türkiye'de de ciddi değişimler yaşanmasına neden olduğunu anlatan Şalcı, AKUT'un bu durumlara uyarak uyguladığı eğitimlerle olası afetlere hazır durumda olduğuna değindi.

'SUDA HAREKET ETMEMEK EN TEMEL KURAL'

Olası selde sıklıkla yapılan hataların başında yer değiştirmek geldiğini söyleyen Şalcı, "Olası bir sel felaketi öncesinde öncelikle hava durumunu çok iyi tahmin etmeleri gerekiyor. Eğer hava durumu için meteoroloji o alanda alarm veriyorsa AFAD da artık bu konuda telefonlardan mesaj göndermeye başladı. Öncelikle insanların bölgede kendi güvenliklerini almaları gerekiyor. Bu güvenliği aldıktan sonra yüksek bir yere geçilmesi gerekiyor. En çok yapılan hatalardan biri ise sel başladığı andan itibaren suda hareket etmemek en temel kural çünkü su çok güçlü. 15 santimetre yüksekliğindeki bir su bir insanı çok rahat bir şekilde sürükleyebilir, 30 santimetre yüksekliğindeki bir su ise bir aracı çok rahat götürebilir. O yüzden sel başladığı andan itibaren lütfen bulundukları yerden yüksek bir yere çıksınlar ve selin geçmesini beklesinler. Daha sonra ise onların tahliyeleri bir şekilde gerçekleşecektir. Güvenli bölgeye alınacaklardır ama suda hareket etmemek özellikle araçla hareket etmemek buradaki en temel nokta" dedi.

'GÜÇLÜ ARAMA-KURTARMA EKİBİ YETİŞTİRDİK'

Yurt genelinde her türlü afete karşı hazır olduklarını söyleyen Şalcı, şöyle konuştu:

"Türkiye küresel iklim değişikliğiyle birlikte klimatolojik kökenli afetleri yakından hissetmeye başlıyor. Gençliğimizde çok söylenen 'İklim değişecek, Türkiye bundan etkilenecek' kısmı artık etkilenecek aşamasını geçip, etkilenen zamana geldik. Günümüzde ülkemizde iklim kökenli afetleri yaşıyoruz. AKUT olarak biz de 2016-2017 yılından itibaren bu alandaki arama-kurtarma faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde hazırlık olarak gerçekleştirdik. Öncelikle Karadeniz Bölgesi'nde ekiplerimizi sel afetine karşı hem eğitim olarak hem de donanım olarak hazırladık. Bu alanı daha da genişleterek Türkiye genelinde AKUT olarak güçlü bir arama-kurtarma ekibi yetiştirdik."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKUTAKUT Genel BaşkanıRecep ŞalcıSelAfet
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