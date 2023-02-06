Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.808,80
ALTIN
1.134,25
DOLAR
18,83
STERLİN
22,66
EURO
20,27
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 4...
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: "Bugün devletimizin sesini duyma günümüz" 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun." dedi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 11:01
Akşener: "Bugün devletimizin sesini duyma günümüz" 

Akşener, partisinin genel merkezine girerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisinin de 1999'daki Gölcük depremini yaşadığını belirten Akşener, depremin zor bir iklim zamanında, kış mevsiminde meydana geldiğine işaret etti.
Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Akşener, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. Deprem bölgesinde 10 ilimiz bu işten etkilendi. Oralarda çalışan devlet görevlilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.
Akşener, partisinin deprem bölgesindeki il ve ilçe başkanlarından bilgi aldıklarını, milletvekillerinin de bölgeye gittiğini bildirdi.
Deprem bölgesine gidip gitmeyeceği sorulan Meral Akşener, şunları söyledi:
"Ben Kocaeli'den biliyorum. Gürültülerle gittiğiniz zaman dikkat sizin üzerinize çekiliyor. Belki birçok şeye engel olma durumunuz, ihtimaliniz oluyor. Arkadaşlarımız gittiler. Ben de gideceğim ama saati, zamanı onlar söyleyecek. Allah yardımcımız olsun, Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın."

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerKahramanmaraşDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKUT ekipleri deprem bölgesine gitti
AKUT ekipleri deprem bölgesine gitti
TSK deprem bölgesine "hava yardım koridoru" kurdu
TSK deprem bölgesine "hava yardım koridoru" kurdu
CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin faaliyetleri
CHP'li belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin faaliyetleri
MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır
MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır
Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı
Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
İçişleri Bakanı Soylu: 6'nın üzerinde 6 deprem var, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgeye gideceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: 6'nın üzerinde 6 deprem var, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgeye gideceğiz
Soylu: Dağlarda 100'ün altında terörist kaldı
Soylu: Dağlarda 100'ün altında terörist kaldı
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi