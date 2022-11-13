Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

ANKARA (DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.