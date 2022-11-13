Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

ANKARA (DHA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.
DHA
AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANKARA (DHA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.
DHA