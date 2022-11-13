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Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13 Kasım 2022 Pazar 11:02
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

ANKARA (DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizDeprem
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