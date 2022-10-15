Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLİN
20,80
EURO
18,07
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3...
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AK Parti'li Yazıcı: Çok üzgünüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bartın'ın Amasra ilçesinde 40 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili, "Olaydan dolayı çok üzgünüz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum" dedi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 15:13
AK Parti'li Yazıcı: Çok üzgünüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Isparta'daki program kapsamında otelde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri, partililer katıldı. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, maden faciasında hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğinde bulundu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ise il genelini kapsayacak şekilde planlanan '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programının üzücü olay nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Olaydan dolayı çok üzgünüz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Cumhurbaşkanı'mızın da bugün Diyarbakır programı vardı ve iptal ederek Bartın'a gitti. Biz de programımızı iptal ederek tüm dikkatimizi oraya vereceğiz" diye konuştu. 

Aileye önem veren siyasi parti olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Çekirdek aile, hepimizin üzerine titrediği, hassasiyet gösterdiği en temel ilkedir. Bir de siyasi ailemiz var. Onun ismi de AK Parti. Özelimizde küçük dünyamızda özen gösterdiğimiz ailemizde gösterdiğimiz hassasiyet ne ise bu çatı altında birbirimize karşı ilişkilerimizde değer biçerken, cümle kurarken mutlaka etik kurallara riayet etmek zorundayız. Bir büyük ailemiz daha var, Türkiye Cumhuriyeti. Biz siyasi rekabeti hiçbir zaman değerler üzerine yapmadık. Değerler hepimizin. Bayrak, vatan hepimizin. Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'miz ve biz 85 milyon Türkiye Cumhuriyet vatandaşının kümülatif ismi tek millettir" dedi. 

Hayati Yazıcı, daha sonra Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edip, kentten ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiHayati YazıcıAmasraBartınMadenKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son 41'inci işçimize ulaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son 41'inci işçimize ulaştık
ACINIZI PAYLAŞIYORUZ
ACINIZI PAYLAŞIYORUZ
Oruç Reis Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı
Oruç Reis Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı
MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ulusal Uzlaşı Konferansı' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ulusal Uzlaşı Konferansı' açıklaması
PKK/KCK'lı sözde sorumlu, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
PKK/KCK'lı sözde sorumlu, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Noel Baba Kilisesi'nde yeni keşif
Noel Baba Kilisesi'nde yeni keşif
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول