Ahmet Kaya AKM'de şarkılarıyla anıldı 

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Devlet Folk Müzik Topluluğu organizasyonu ile, Ahmet Kaya'nın seslendirdiği şarkıların yorumlandığı 'Özgün Müzikte Bir Portre, Ahmet Kaya' konseri düzenlendi. Konserde 4 vokalist, 19 kişilik orkestra Ahmet Kaya'ya şarkıları ve daha önce yorumladığı toplam 16 eser çaldı. Konsere katılan yüzlerce kişi Kaya'nın şarkılarına eşlik etti. Konserde, Kum Gibi, Şafak Türküsü, Söyle, Yakamoz, Kendine İyi Bak gibi şarkılar izleyicilerden yoğun alkış aldı.



HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU'NDA İZLEME FIRSATI BULMUŞTUM

Konsere katılanlardan Coşkun Hurlu, "Hem heyecanlıyım hem çok duygusalım. Çok sevdiğim bir sanatçıydı, Allah rahmet eylesin. Yalnızca bedeni aramızdan ayrıldı, biz şarkılarıyla yaşatıyoruz onu. Çok uzun zaman önce Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda izleme fırsatı bulmuştum, orada izlemek nasip olmuştu. Bir daha da nasip olmadı. Yattığı yerde ruhu şad olsun" diye konuştu.



DAHA ÖNCE HİÇ CANLI DİNLEYEMEDİM

İlk defa Ahmet Kaya eserlerini bir konserde dinleyeceğini ifade eden Kemal Özay, "Ahmet Kaya Türkiye'de özgün müziğin en önemli köşe taşlarından birisidir. Kendisini çok özlüyoruz. Bu akşam onu tekrar anmaya geldik. Ben daha önce hiç canlı dinleyemedim, o yüzden çok üzgünüm, çok pişmanım ama, tabi uzun yıllardır 90'lı yıllardan beri bütün albümlerini bütün kasetlerini dinledim. Bizim için çok kıymetli bir insan. Bu gece onu anacağız inşallah" dedi.



18 YAŞINDAYIM KENDİSİNİ DİNLEME FIRSATIM OLMADI

Konseri önemli bir tecrübe olarak gördüğünü belirten Ahmet Sait Soyfidan, "Ahmet Kaya'nın duygularımı yansıttığını düşünüyorum, özellikle mutsuz olduğum zamanlarda. Ben 18 yaşındayım, biz sadece şarkılarını biliyoruz, tabi ben doğmadan önce vefat etmiş. Canlı dinleme fırsatımız olmadığı için, burada olmak bizim için güzel oldu, güzel bir deneyim olacak, heyecanlıyız" dedi.



EVİNE HIRSIZ GİRDİĞİ HABERİNİ ALDI, 'SÖYLE' ŞARKISINI YAZDI

Konser sırasında mikrofon uzatılan ve Ahmet Kaya'nın orkestrasından bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz, "Ahmet Kaya ile 8-10 yıl kadar beraber çaldık, 90'larda tanışmıştık, abi-kardeş gibi olduk. Bir anımı anlatmak isterim. Avrupa'daydık, Almanya'dan İsviçre'ye giderken, çok yağmurlu ve rüzgarlı bir havada yolculuk yapıyorduk. 6 kişilik bir orkestra bir de Ahmet Abi minibüsteydik. O zamanlar cep telefonu da yaygın değil, bir tek Ahmet Abi'de var. Ahmet Abi'ye telefon geldi Gülten Abla aradı, meğer İstanbul'daki evlerine hırsız girmiş. Derken, kederlendi tabi, 'Neyse, olur gözüm, boşver' dedi. Sonra daldı, yolculuk sırasında hava da kötü derken bir melodi mırıldanmaya başladı, bana yanımda nota kağıdı olup olmadığını sordu. Ümit dedi, 'Nota kağıdı yanında mı?', nota kağıdını çıkardık. Söyle şarkısını o minibüste yazdı. İstanbul'a döndüğümüzde o şarkının kaydına da ben girdim. Böyle onlarca yüzlerce anımız var. Mekanı cennet olsun" dedi.

Konser yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.