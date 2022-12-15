Ahmet Davutoğlu: Yargı bağımsızlığı ile ifade edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saraçhane’de bulunan İBB Başkanlık Binası'na geldi. Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından bina girişinde karşılandı. İkili, binaya giriş yaptıktan sonra açıklama yapmadan, basına kapalı şekilde görüşme alanına geçti. Görüşme sonrasında Davutoğlu açıklama yaptı.

"SİYASETİN YARGI ÜZERİNE MÜDAHALESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ekrem İmamoğlu’nun yanında konuşan Ahmet Davutoğlu, “ Yargının siyasallaşması bakımından siyasi bir konu ama demokrasi tarihimiz ve ortak kültürümüz açısından siyaset üstü bir konudur. Çok büyük üzüntü duydum, çünkü Sayın Erdoğan ceza aldığında da buradaydık. Aradan neredeyse çeyrek asır geçmiş, tekrar benzer bir gerekçeyle İBB binasına gelmekten de şahsen de büyük üzüntü duydum. Bunları Türkiye yaşamamalıydı. Milli iradenin üstünde bir irade tanımam, tanımamalıyız. Eğer milli iradeyi aşan hukuk kararları varsa, meşruiyeti her an tartışılacak kararlardır. Yargı bağımsızlığı ile ifade edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Siyasetin yargı üzerine müdahalesiyle karşı karşıyayız. Gelecek seçimlerle ilgili mesaj verme niyeti varsa iktidardakilerin; bu mesaj bizlerce kabul görmeyeceği gibi, karşılığında gereken demokratik çabayı gösteririz. Dediğim gibi bu bir siyasi partinin bir belediye başkanına karşı tutumu, siyasi partiler arası bir mesele değil, demokrasi meselesidir, hukuk meselesidir. Eğer bir yerde hukuk, demokrasi, adalet söz konusuysa amasız, fakatsız dayanışma göstermek hepinizin boynunun borcudur" dedi.

"DAYANIŞMA İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Diğer muhalefet liderleriyle de görüştüğünü belirten Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu Almanya’dayken kendisiyle konuştum. Sayın Akşener buradayken konuştuk kendisiyle. Yarın burada altı lider dayanışma içinde bulunacağımız için de memnuniyet duyuyorum. Şu ana kadar iktidar heyetinden herhangi bir açıklama yapılmış olmaması da üzücüdür. Eğer bu kararı desteklemiyorlarsa ki, bu kararı desteklemelerini beklemek demokratik kültür bakımından imkansızdır. Ben İmamoğlu’na geçmiş olsun demek istemiyorum, dayanışma ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Ahmet Davutoğlu'nu uğurladıktan sonra bina önünde bekleyenlerle bir süre sohbet etti. İmamoğlu, daha sonra İBB Başkanlık Binası'ndan ayrıldı.