AHISKA BİZİZ, BİZ AHISKAYIZ

GÜNGÖR YAVUZASLAN

Ziyatdin Kassanov'un başkanlığında 2010 yılında kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) dikkat çekici çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Ahıska Türkleri’ni ve Ahıskalı Türkler’in kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek ve birlikte hareket etmelerini sağlamak için faaliyet gösteren DATÜB 2019 yılı faaliyetlerine hızla devam ediyor. Ahıska Türklerinin, 1944’te maruz kaldıkları haksız sürgünü dünyaya duyuran DATÜB sürgünün 75.yıl anma etkinliklerine hazırlanıyor

AHISKALI TÜRK HACILAR KUTSAL TOPRAKLARDA

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından 15'ncisi gerçekleştirilen organizasyon ile bu sene 50 Ahıska Türkü kutsal topraklara giderek hacı oldu.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından 15'ncisi gerçekleştirilen organizasyon ile 50 hacı adayı kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un bizzat ilgilendiği program ile , Amerika'dan 1, Ukrayna'dan 3, Rusya'dan 5, Gürcistan'dan 5, Azerbaycan'dan 6, Özbekistan'dan 3, Kırgızistan'dan 10, Kazakistan'dan 17 Ahıska Türkü kutsal topraklara giderek hacı oldu.

DATÜB olarak 15 yıldır hacı adaylarına destek vererek bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Kassonov, "2019 yılı hac programı için DATÜB olarak tüm seyahatlerini, konaklamalarını ve hac ziyaretlerini organize ettik. Her zaman hemşerilerimizin emrindeyiz. Allah hacı adaylarımızın ibadetlerini kabul etsin" ifadelerini kullandı.

DATÜB KURBAN BAYRAMINDA AHISKA TÜRKLERİ’Nİ UNUTMADI

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kurban bayramında Ahıska Türkeri'nin yaşadıkları bölgelerde kurban keserek dağıtım gerçekleştirdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Ukrayna Temsilciliği koordinasyonu ile Türkiye Diyanet Vakfı, Hasene Derneği ve Hollanda Diyanet Vakfı Ukrayna'da 15 köyde yaşayan Ahıska Türkleri için kurban dağıtımı gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Çaplınka ilçesinde 3, Nikolayev bölgesinde 2 ve Odessa bölgesinde 2 büyük baş kurban kesildi. Hollanda Diyanet Vakfı tarafından Herson, Nikolayev bölgelerinde akika, adak, şükür ve vacip toplam 218 Kurban kesildi. Hasene Derneği tarafından Herson, Zaporojye, Poltava, Sumı, Kiev (Thorivka), Odessa ,Donetsk ve Harkiv bölgelerinde toplam 227 Kurban kesildi. Odessa'da görevli olan Türkiye Diyanet Vakfı Ukrayna koordinatörü İsa Yakın öncülüğündeki heyet Nikolayev bölgesi Baştanka ilçesi Vinogradovka köyünde yaşayan Ahıska Türkleri ile birlikte Bayram namazı programına katıldı. Namaz sonrası Müslüman mezarlığını Ahıskalılar ile birlikte ziyaret eden Diyanet Vakfı heyeti Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programına katıldı.

Avrupa Türk Konfederasyonu tarafından Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azerbaycan Temsilciliğinin organizasyonu İle Azerbaycan'ın Guba Bölgesinde de yaşayan Ahıskalı Türklere kurban dağıtıldı. Bayram boyunca bölgede bulunan DATÜB temsilcileri Ahıskalı hemşerileri ile bir araya geldi.

Avrupa Türk Konfederasyonu tarafından her yıl gerçekleştirilen Azerbaycan Kurban programına bu yıl Azerbaycan'ın Saatli iline bağlı Varhan köyü de ilave edildi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azerbaycan Temsilciliği organizasyonu ile Varhan Köyünde yaşayan Ahıskalı Türklere 15 küçükbaş hayvan kurban kesilerek, 100'den fazla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kurban etleri özellikle Ahıska'dan sürgün edilen sürgünün canlı tanıklarına ve şehit ailelerine ulaştırıldı.

Avrupa Türk Konfederasyon yetkilileri bayram boyunca Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sürgün edilmelerinin 75. yılı dolayısıyla sürgünün canlı tanıklarını evlerinde ziyaret ederek, onlardan sürgünü ve sonrasında yaşananları bizzat dinlediler.Daha sonra ise Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğruna, Karabağ savaşında şehit olan Cabbar Faik'in annesini ziyaret edildi. Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, çocuklara hediyeler takdim edildi. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği Tarafından Ahıskalı Türklerin Toplu yaşadıkları Kaçmaz ve Şabran bölgelerinde kurban Kesilerek İhtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Görevliler bölgede aileleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

DATÜB TÜRKİYE KAFİLESİ AHISKA'DA

Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin (DATÜB) öncülüğünde Kurban Bayramı Ahıska'da kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Bursa başta olmakla İzmir, Afyon, Denizli gibi illerden katılımın sağlandığı programa 12 Ağustos başladı. Kafile Türkiye'den Ahıska'ya doğru hareket etti.

Kurban Bayramı programına Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Türkiye Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan, başkan yardımcısı Orhan Faik, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Bursa İl Temsilcisi Gülçeren Terzioğlu, DATÜB Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri, çok sayıda öğretmen ve araştırmacı ve vatandaşlar katıldı.

Bursa'dan yola çıkan kafileninilk durağı Erzincan oldu. Gece geç saatleri olmasına rağmen Erzincan'a Ukrayna'dan getirilerek yerleştirilen ailelerle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bayramlaşma etkinliğinden sonra Ahıska'ya doğru hareket edildi. Posof Kaymakamı ve Belediye başkanı ile yol üzerinde görüşüldü ve bayramlaşıldı.

Daha sonra Türkgözü sınır kapısından Ahıska'ya geçildi. İlk gün otellere yerleştikten sonra Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov'un vekaleti ile DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş kurbanlık kestirdi.

Bayramın ikinci günü kesilen kurbanlıklar Ahıska'da yaşayan ailelere dağıtıldı.

Seferin ikinci günü sabah kahvaltısı sonrası Ahıska Kalesi gezildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra kafileler halinde köyler ziyaret edildi. Ziyaretler sonunda her iki otobüsle sefer edenler Ahıska'daki vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ziyaretin üçüncü günü ise öğlene kadar Ahıska gezildikten sonra Borjom'a sefer edildi.

Akşama kadar tarihi mekânlar ve tatil beldeleri gezildi ve akşam saatlerinde Batum'a doğru hareket edildi. Sabah kahvaltısı Batum'da yapıldıktan sonra Osmanlı tarihini izlerini taşıyan mekânlar ziyaret edildi. Cuma namazından sonra ise Bursa'ya doğru yol alındı. Ahıska ziyareti ile ilgili bilgi veren DATÜB Türkiye İcra Komitesi başkanı Mehmet Taş şunları kaydetti:

“DATÜB Türkiye Icra Komitesi heyeti vekaleten Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'un kurbanlarını Ahıska'da, Vatan topraklarında yaşayan kahraman soydaşlarımızla birlikte kesti. Bir çoğuyla bayramlaşarak istişare yapma imkanı elde etti.

Öncelikle belirtmeliyim ki Ahıska'da yaşayan kahraman soydaşlarımızın tamamına genel başkanımızın selamını görüşerek ilettik. Hem sorunlarla hem de yapılması gerekenlerle ilgili çok verimli görüşmeler yaptık. Diyebilirim ki son yıllarda geçirdiğim en anlamlı kurban bayramı oldu.

Bizleri sevindiren bir diğer konu da halkımızdan ve komşularından edindiğimiz bilgiler çerçevesinde Gürcistan hükümetiyle güzel ilişkiler içinde olduklarıdır. Hiç bir sorun yaşamadıklarını söylemeleri bizi bir ayrı mutlu etti.

Gürcistan hükümetine, hem de Ahıska'da yaşayan yerel halka çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'a teşekkür ediyorum ki bizleri kendisi gibi halkımıza hizmet konusunda birlik beraberlik içinde hizmet etmemize vesile oldu. Bundan sonra bizim yapmamız gerekenin Ahıska'da yaşayan insanların daha rahat yaşaması için işadamlarımızı Ahıska'ya yatırım konusunda yönlendirmemiz olacaktır.”