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AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı

Eskişehir'de Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyesi gençler, Mamuca Göleti mesire alanında 97 torba çöp topladı.

24 Temmuz 2022 Pazar 16:32
AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı

ESKİŞEHİR (DHA)

AHBAP Eskişehir Çevre Çalışma Grubu üyesi 18 genç, Odunpazarı ilçesinde bulunan Mamuca Göleti mesire alanında temizleme etkinliği yaptı. Gençler 2 saat içerisinde 97 torba çöp topladı. Çevre Çalışma Grubu Başkanı Temel Kunt, pandemi nedeniyle temizlik etkinlğini 2 yıldır yapamadıklarını belirterek, "Uzun bir aradan sonra ilk defa bugün gerçekleştirme fırsatı bulduk. Ahbaplar olarak ülkemizin birçok şehrinde bu hafta sonu etkinliği, yüzlerce ahbabımızla birlikte gerçekleştirdik. Burada topladığımız çöpler bizim değil. Ancak bu dünya hepimizin.Biz Ahbaplar olarak her zaman çevre bilinciyle doğaya saygılı olmaya, ülkemize ve dünyamıza saygılı işler yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AHBAP GönüllüleriMesire Alanı Temizlik
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