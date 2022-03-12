Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar duşu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AFAD: Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi

AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ının bölgeye sevk edildiği açıklandı.

12 Mart 2022 Cumartesi 16:24
AFAD: Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi. 27 Şubat’ta başlatılan insani yardım seferberliği kapsamında, son olarak gönderilen 100 bin kişilik hazır yemek, 15 bin ilk yardım ve hijyen kitiyle birlikte bölgeye bugüne kadar toplam 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ı malzemesinin sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşları için hazırlanan 43 insani yardım TIR'ında toplam; 750 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 11 bin 620 battaniye, 1890 yatak, 1640 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 15 bin afet ve acil durum çantası, 100 bin hazır yemek, 4 bin 536 gıda kolisi, 583 bin 619 gıda malzemesi, 52 bin 820 hijyen seti, 103 bin 203 hijyen malzemesi ve bebek bezi, 308 bin hasta ve bebek bezi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor" denildi.

Ukrayna’da insani ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilen yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere bölgede görev yapan AFAD insani yardım ekibinin, Ukrayna’nın Romanya sınırı, Polonya ile Moldova’da çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. AFAD ekibi tarafından oluşturulan alanda günlük yaklaşık 10 bin kişiye beslenme desteği sunulduğu bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadUkraynaYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi
Antalya'daki barış zirvesinin ardından
Antalya'daki barış zirvesinin ardından
Avrasya Uluslarası Yarışması Şampiyonu: Zeyna
Avrasya Uluslarası Yarışması Şampiyonu: Zeyna
Erdoğan’: Hep birlikte barışın yolunu açalım”
Erdoğan’: Hep birlikte barışın yolunu açalım”
Bakan Akar: Ateşkesin ilanından yanayız
Bakan Akar: Ateşkesin ilanından yanayız
Ukrayna nereye?
Ukrayna nereye?
Taklit ve tağşiş listesindeki ölümcül tehlike
Taklit ve tağşiş listesindeki ölümcül tehlike
Savaşan iki ülkenin bakanlarının Antalya randevusu
Savaşan iki ülkenin bakanlarının Antalya randevusu
Prof. Dr. Kılıç: Savaştan en az 30 bin çift leylek etkilenecek
Prof. Dr. Kılıç: Savaştan en az 30 bin çift leylek etkilenecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma