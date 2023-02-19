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AFAD: Hasarlı yapılardaki eşyaların alınması kesinlikle yasaktır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımladı.

19 Şubat 2023 Pazar 19:09
AFAD: Hasarlı yapılardaki eşyaların alınması kesinlikle yasaktır

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak çalışma sonucu, deprem bölgelerinde "yıkık", "acil yıktırılacak" ve "ağır hasarlı" yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

Bu planlamaların iletişim çadırlarında vatandaşla paylaşılacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Uzman raporunda 'girilemez' şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecektir. Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak benzeri) alımına müsaade edilecektir. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecektir. Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasaktır. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, pvc kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı vb eşyaların sökülmesi, alınması kesinlikle yasaktır. Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu valilikler/kaymakamlıklar tarafından sağlanacaktır. Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunludur."

Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde, tahliyenin derhal sonlandırılarak, bu durumun tutanak altına alınması istenen genelgede, yapılarına girmelerine müsaade edilmeyen veya eşya tahliyesi yapılamayan vatandaş için ayrıca eşya yardımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfadHasarlıKahramanmaraşHasarEşyaönce Vatan
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