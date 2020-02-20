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Adnan Oktar suç örgütü üyesi Kapalıçarşı girişinde yakalandı

Adnan Oktar Suç Örgütünün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin, Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

20 Şubat 2020 Perşembe 14:51
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Adnan Oktar suç örgütü üyesi Kapalıçarşı girişinde yakalandı

İSTANBUL , (DHA)

Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Abdülkadir Erhan Keskin 'i durdurdu.  Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan polis, Keskin'in Adnan Oktar Suç Örgütünün üyesi olduğunu ve arandığını belirledi. Abdülkadir Erhan Keskin gözaltına alındı.

Şüphelinin Adnan Oktar örgütüne maddi destekte bulunduğu,  örgütün üyesi olduğu ve örgütün cinsellik sistemi olan 'Turnike' sisteminin bir elemanı olduğu öğrenildi.Şüpheli Abdülkadir Erhan Keskin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarSuç örgütüüyeKapalıçarşıGirişönce VatanAbdülkadir Erhan Keskin
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