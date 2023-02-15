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Adıyaman'da uzman ekipler yıkılan binalardan delil topluyor

Depremlerden etkilenen Adıyaman'da Cumhuriyet savcıları denetiminde oluşturulan 20'nin üzerinde ekip, enkazlardan karot ve demir örnekleri alıyor, binaların inşaatlarında kullanılan malzemeleri tek tek inceliyor.

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:37
Adıyaman'da uzman ekipler yıkılan binalardan delil topluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 20'nin üzerinde uzman ekip, binaların yıkılış nedeninin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında enkazlardan karot ve demir örnekleri topluyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatmasının ardından bölgede görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel koordinesinde, Cumhuriyet savcıları, inşaat ve jeoloji mühendisleri, mimarlar, teknik personel, katip, jandarma ve polislerden 20'nin üzerinde ekip oluşturuldu.

Depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalardan karot ve demir örnekleri alan ekipler, numuneleri laboratuvar ortamında analiz ettikten sonra binaların yıkımına neden olan unsurları tespit edecek.

Örnek alınan enkazlarda binaların kolon kalınlığı, demir kullanımı gibi unsurlar da tespit edilerek delil dosyasına ekleniyor. İnceleme işlemleri tamamlanan enkazlara "kontrol edilmiştir" yazısı asılıyor.

"Delil toplama işlemleri tamamlanan 41 enkaz kaldırılacak"

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan binaları tek tek inceleyeceklerini söyledi.

Savcıların denetiminde 20'nin üzerinde ekip oluşturulduğunu belirten Sonel, "İçerisinde jeoloji, inşaat mühendisi, mimar, katip ve güvenlik görevlisi olan ekiplerimiz tek tek enkazları geziyor. Binaların enkazından karot ve demir örneği alınıyor ki deliller karartılmasın. İl genelinde bu işe hızlı bir şekilde başladık. Şu an ekiplerimiz sahada." diye konuştu.

Binalardan numune alındıktan sonra jandarmanın yeniden arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdiğini anlatan Tuncay Sonel, daha sonra enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Vali Sonel, "Bugün itibarıyla delil toplama işlemleri tamamlanan 41 enkaz kaldırılacak, çalışmalar başladı. Aynı zamanda ilaçlama çalışması da yürütüyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremBinaDelilSavcı
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