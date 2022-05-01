Adana'ya şehit ateşi düştü

(Adana),(DHA)

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde 30 Nisan'da icra edilen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Teğmen Akdeniz, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Akdeniz'in şehadet haberi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki ailesine bildirildi. Şehidin babaevi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Akdeniz'in cenazesi, bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CENAZE ADANA'YA GETİRİLDİ

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi.

Burada düzenlenen karşılama törenine, şehidin babası Hüseyin, annesi Hediye Akdeniz, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü ve akrabaları katıldı. Duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'na gönderildi.

BAKANLAR CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, cenaze töreni için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Hamzalı Mahallesi Camii'ne getirildi.

Törene, şehidin babası Hüseyin ve annesi Hediye Akdeniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

YAKINLARI TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Bekar olduğu öğrenilen şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Okunan duaların ardından şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.