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Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 303 gözaltı

ADANA ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında toplam 303 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' için Adana'ya gelip, detayları paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız" dedi.

04 Ekim 2022 Salı 09:31
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 303 gözaltı

Adana ve Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyon hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Sabah 05.00 itibarıyla 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirilmiştir. Ekiplerimiz Adana'da 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Bu operasyona 2037 polis memurumuz katıldı. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA da bu operasyonda bulundular. Yine özel harekat polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular. Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız" dedi.

'TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDİYORSAK, UYUŞTURUCUYLA DA ÖYLE EDECEĞİZ'

Uyuşturucunun toplumun güvenliği için en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Hem ailelerimize hem de gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla, terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak; sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin, bize itibar etsin. Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko-shoplar, narko- kafeler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir. Neredeyse narko-kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarını özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konan bütün mücadele ile birlikte hem Türkiye'de uyuşturucu satılmasına hem özellikle Afganistan'dan hemen yanımızdaki komşumuz İran'dan ve birçok yerden doğan uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye dışından da başka yerlere, özellikle Orta Doğu'ya, Körfez ülkelerine sentetik uyuşturucu intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında hem de uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır, atılmaya da devam edecektir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSamsunNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
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