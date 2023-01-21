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Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki göstererek "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:59
Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu eyleme izin verilmesini "bir akıl tutulması" olarak değerlendirdi.
"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum." açıklamasında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslüman'ın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa Orta Çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç hükümetini, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehillerine karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum.
Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Kur'an'a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiçbir Ebu Cehil Kur'an'ı aciz bırakamadı, ama Kur'an her Ebu Cehil'i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehilleri de Kur'an karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak."

AA

Son Güncelleme: 22.01.2023 19:08
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıBekir BozdağİsveçKuranı Kerim
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