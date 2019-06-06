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ABD’deki Türk öğrenciye Mütevelli Heyeti Hizmet Ödülü

Anıl Sural’ın haberi için tıklayınız…

ABD’deki Türk öğrenciye Mütevelli Heyeti Hizmet Ödülü

Anıl Sural’ın haberi için tıklayınız…

06 Haziran 2019 Perşembe 14:31
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ABD’deki Türk öğrenciye Mütevelli Heyeti Hizmet Ödülü

ANIL SURAL / NEW CASTLE (ABD


Delaware’in New Castle şehrinde bulunan Wilmington Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun olan Esra Sürmen’e Mütevelli Heyeti Hizmet Ödülü verildi.

9 sene önce Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Esra Sürmen, Wilmington Üniversitesi Muhasebe bölümünü 3.39 not ortalamasıyla bitirdi.

Wilmington Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan habere göre Esra Sürmen sadece başarılı bir öğrenci değil, aynı zamanda topluma yaptığı katkılardan dolayı da Mütevelli Heyeti Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

ABD’de 16 yıldır soluksuz yayın yapan Forum USA Gazetesi’nin haberine göre Türk toplumuna yardım için uzun saatlerini ayıran Sürmen, ihtiyacı olanlara mentörlük ve İngilizce konusunda ücretsiz dersler de veriyor. Haberde ayrıca yeni mezun Sürmen’in Wilmington Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerine de liderlik yaptığı yer aldı.

Troy Granite sirketinin muhasebe bölümünde çalışan başarılı öğrenci, sonbahar döneminde İşletme alanında yüksek lisans yapmak istiyor.

Esra Sürmen “Sadece okul başarımla değil, insanlara nasıl yardımım dokunabilir diye de düşünüyorum. Kişisel olarak karşılaştığım zorlukları başka insanlar yaşamasın diye onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İnsanların yardıma her zaman ihtiyacı vardır, fakat sormanız ve ilgilenmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Wilmington ÜniversitesiEsra SürmenMütevelli Heyeti Hizmet ÖdülüNew CastleABD
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