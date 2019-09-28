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7’nci ortak hava devriyesi

Güvenli Bölge'de 7’nci ortak hava devriyesi

7’nci ortak hava devriyesi

Güvenli Bölge'de 7’nci ortak hava devriyesi

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:17
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7’nci ortak hava devriyesi

Şanlıurfa (DHA) 

Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge’de, Türk ve ABD askerleri tarafından 7’nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi. Devriye 2'si Türk 2'si ABD'li 4 helikopter tarafından gerçekleştirildi.

Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’nin sınır güvenliğini tehdit etmesinin ardından Türkiye, güvenli hale getirilmesi için bölgeye harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Türkiye’nin mesajının ardından Ankara’ya gelen ABD askeri heyetinin, Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı görüşme sonrası, Fırat’ın doğusuna Güvenli Bölge kurulması kararlaştırıldı. Oluşturulacak bölgenin ortak tesisi için de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 12 Ağustos tarihinde, iki ülke askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından Fırat’ın doğusunda kalan Suriye topraklarında, 6 kez hava, 2 kez de ortak kara devriyesi yapıldı.

Türkiye’nin gelinen süreçten tatmin olmadığını ifade etmesi ve rahatsızlıklarını dile getirmesinin ardından sınır hattına zırhlı araç, askeri personel, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, bu sabah 7’nci ortak hava devriyesi için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’dan gelen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı. Pistte bakımları ve yakıt takviyesi yapılan helikopterler, saat 10.30 sıralarında askeri personelleri alarak, havalandı.

Türk helikopterlerin kalkışının ardından Suriye tarafından gelen ABD’ye ait 2 helikopter de aynı alana iniş yaptı. ABD askerlerini aldıktan sonra havalanan helikopterler, havada Türkiye’ye ait helikopterler ile buluştu. 4 helikopter Suriye tarafına hareket etti. 2’si Türk, 2’si ABD’ye ait 4 helikopter, Suriye’nin kuzeyinde kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile Rasulayn arasındaki bölgede, ortak devriye faaliyetini başlattı.

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI

Fırat’ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7’nci hava devriyesi tamamlandı. Saat 10.40 sıralarında başlayan hava devriyesi bir saat sonra 11.40 sıralarında tamamlandı. Suriye’nin Telabyad ile Resulayn kentleri arasında keşif ve gözetleme faaliyetini tamamlayan Türkiye ile ABD’ye ait 4 helikopter görev sonrası yeniden Akçakale’ye döndü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na askerlerini bırakan Türkiye’ye ait helikopterler Şanlıurfa’ya, ABD helikopterleri ise Suriye’deki üs bölgesine geri döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güvenli BölgeOrtak Hava Devriyesi
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