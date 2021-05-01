697 bin çalışma, 184 bin seyahat belgesi düzenlendi

ANKARA (DHA)

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 'e- başvuru' üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; 'e- başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin ediyor. Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olması sağlandı.

Usulsüz ve yetkisiz doldurmayı önlemek için ise denetimler artırıldı. Kontrol noktalarında durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan tam kapanma sürecinde, 'e-başvuru' sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, 'e-başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.