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6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:25
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6 terörist etkisiz hale getirildi

(DHA)

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında, 2, Siirt'in Eruh kırsalında ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini, Siirt'in Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda ise 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

SİİRT'TE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Siirt'in Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörist
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