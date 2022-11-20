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56. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi

KONYA’da Karatay Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 'Aşık Veysel’e Vefa' temasıyla organize edilen 56. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi. Programa, 4 ülke, 24 şehirden 37 aşık ve halk ozanı katıldı.

20 Kasım 2022 Pazar 00:09
56. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi

Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen '56. Konya Aşıklar Bayramı'nın finali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. 'Aşık Veysel’e Vefa' temasıyla yapılan organizasyonun final programı öncesinde aşıklar ve halk ozanlar; etkinlikler kapsamında Mevlana Meydanı’nda, Karatay Belediyesi önünde, Kültür Park’ta; Hükümet Meydanı ve Gedavet Yolu’nda kısa süreli açık alan gösterisi yaptı. 56. Konya Aşıklar Bayramı’nın final programı Karatay Gençlik Merkezi’nde 4 ülke, 24 şehirden 37 aşık ve halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

‘KONYA AŞIKLAR BAYRAMI BİR MİHENK TAŞIDIR’

Programa katılan Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe, 56. Konya Aşıklar Bayramı’na katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Dedesi Aşık Veysel’in de 1966 yılında Konya Aşıklar Bayramı’na onur konuğu olarak katıldığını aktaran Gökçe, "Bu bağlamda Konya Aşıklar Bayramı aşıklık kültürü için bir mihenk taşıdır. Aşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli gördüğümüz bu programı düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘AŞIKLIK, KÜLTÜRÜMÜZÜN BÜYÜK VE DEĞİŞMEZ BİR PARÇASIDIR’

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada Aşıklık geleneğini yaşatmaya, bu kadim kültürü daha da ileriye taşımaya, Karatay ile özdeşleşmiş bu birikimi dünyaya duyurmakta kararlı olduklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Aşıklık geleneği; sözüyle, sazıyla, hikayesiyle tarihimizin çok önemli bir ürünü, kültürümüzün büyük ve değişmez bir parçasıdır. Bu geleneğin tarihini aramaya kalksak, kaç yüzyıl önceye gideriz, bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey şudur; bizler, bir söz medeniyetinin evlatlarıyız. Söz bizde senettir. Söz, bizde gönülden çıkar gönle girer. Söz, bizde savaşı bitirir, kalpleri imar ve ihya eder. Sözün kuvveti ve kudreti ise aşıkların sinesinde gizlidir. Aşıkları nasıl tarif etsek bilmem ki. Onlar küçükten büyüğe, 7’den 70’e kahramanlık, aşk, vuslat hikayeleri anlatırlar. ‘Anlatamam derdimi dertsiz insana’ diyen Aşık Veysel’in aziz hatırası adına, Aşık Veysel’e Vefa temasıyla düzenlenen bu program, inşallah aşıklık kültürünün korunması, geliştirilmesi ve tüm dünyaya yayılması adına önemli bir dönüm noktası olacaktır” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKaratayKaratay BelediyesiAşık Veysele VefaAşıklar Bayramı
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