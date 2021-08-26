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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

26 Ağustos 2021 Perşembe 16:36
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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKMSB
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