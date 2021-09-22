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40 ülke güzeli, kraliçe olmak için Antalya'da kampta

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenecek 'Miss Aura International' için 40 ülke güzeli, kampa girdi. Yarışmada Türkiye'yi Melisa Kandemir (21) temsil edecek.

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:23
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40 ülke güzeli, kraliçe olmak için Antalya'da kampta

Kemer'de 15'incisi düzenlenecek 'Miss Aura International' için 40 ülkenin güzelleri, Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de 3 Ekim'de yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Kamp süresince bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Kapadokya gezilecek ve balon turu yapılacak.

40 ülke güzelinin ilk günkü tanıtım organizasyonunda giydikleri yöresel kıyafetler ilgi çekti. Endonezyalı Chalifah Nur Febriana (28), 15 kiloluk kıyafeti yaklaşık 1 saat taşırken, 30 derece hava sıcaklığından etkilenmeden tanıtımını tamamladı. Filipinli kraliçe adayının da kıyafetinin kuyruk bölümünde taşıdığı at ve arabası ilgi çekti.

FİNAL 3 EKİM'DE

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "Bu yıl yarışmamıza dünyanın en uzak köşelerinden Kolombiya, Meksika, Japonya, Endonezya gibi toplam 40 ülke katılıyor. Bu koşullarda 40 ülkenin gelmesi zaten bizim açımızdan iyi. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 60- 70'e çıkaracağız. Bu yıl 15'incisini yapıyoruz. Güzel bir kamp geçecek. Tabi her yıl olduğu gibi yine önemli bir turistik bölgemizi ziyaret edeceğiz. Bu sene Kapadokya'ya gidiyoruz. Kızlarımız balonla uçacak. Birçoğunun rüyası olan bu aktiviteyi de Kapadokya'da gerçekleştireceğiz. 3 Ekim'de final yarışmamızla kraliçemiz tacını giymiş olacak. Hedefimiz bu yarışmayı 3 yıl içinde dünya çapında ilk 10 arasına sokmak ve bunu da başaracağız. Bu artık bir kongre turizmi gibi futbol şampiyonası gibi ülkeler kendi kızlarını desteklemek için ekip halinde bu yarışmalara katılıyor. Bunu 3 yıl içinde başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Melisa Kandemir de "'Miss Aura International'da Türkiye'yi temsil ediyorum ve Türkiye'yi temsil ettiğim için bu güzel yarışmada çok memnunum. Hedefim yarışmada birincilik. Türkiye'mi çok güzel yerlere taşımak istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerKraliçeGüzellik KraliçesiMiss Aura International
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