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29 Ekim’de 29 özel çocuk ilk kez uçağa bindi

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin 7 bölgesinden, daha önce uçağa binmemiş ve Ankara'yı hiç görmemiş down sendromlu ve otizmli 29 özel çocuğu uçakla tanıştırdı. Ankara’da ağırlanan çocuklar, başta Anıtkabir olmak üzere TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:22
29 Ekim’de 29 özel çocuk ilk kez uçağa bindi

THY Ankara Satış Müdürlüğü, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu destekleriyle yapılan projede, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki THY'ye ait özel salonda ağırlanan down sendromlu çocuklara spor kıyafetleri hediye edildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Mardin, Kars, Trabzon, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'dan gelen 29 özel çocuk için hazırlanan tur kapsamında ilk olarak Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'in ziyaret edildiği belirtildi. Birinci Meclis'i ve TBMM'yi de ziyaret eden çocuklara burada meclis genel kurulu ve çevresi hakkında bilgiler verildiği aktarıldı.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretinde ise devlet büyüklerinin ağırlandığı binanın yanı sıra Millet Kütüphanesi'nin ziyaret edildiği kaydedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ FUTBOLCULARIYLA MAÇ YAPTILAR

Ayrıca Gençlerbirliği Spor Kulübü ziyaretinde sürpriz anlar yaşayan çocukların, futbolcularla maç yaparak keyifli vakit geçirdikleri, sonrasında ise eğlence merkezinde birbirinden farklı oyun alanlarında doyasıya eğlendikleri belirtildi. 

Açıklamada, özel çocuklar arasında bulunan ve programa Adana'dan katılan Selanay Çağabay'ın görüşlerine de yer verildi. Çağabay, "İlk kez uçağa bindim ve ilk kez Ankara'ya geldim. Türk Hava Yolları'na bu organizasyon için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Kendilerine özel hazırlanan hediyeleri alan çocuklar Türk Hava Yolları ile şehirlerine geri döndüler.

TORLAK: ÇOCUKLARIMIZIN KALBİNE DOKUNARAK...

THY Ankara Satış Müdürü Melih Torlak ise program ile ilgili “Başkentimiz Ankara'da, ülkemizin 7 farklı bölgesinden gelen 29 özel çocuk ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. 29 özel başarılı sporcu çocuğumuz Ankara'da bulunan Anıtkabir, TBMM ve Külliye ziyaretleri yaparak ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devlet yönetiminin yer aldığı mekanlarını görme fırsatına sahip oldular. Çocuklarımızın kalbine dokunarak yüzlerinde bir tebessüm oluşturma amacıyla yaptığımız bu çalışmada mutluluklarını görmek bizim için değerliydi. Başta Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü çalışanları olmak üzere, bu çalışmada bizlere destek veren Ankara Valiliği, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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