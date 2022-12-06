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2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

06 Aralık 2022 Salı 08:21
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Sağlık PersoneliResmi Gazete
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