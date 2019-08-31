Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
Zuhal Olcay'dan İmağoğlu Süprizi
Zuhal Olcay'dan İmağoğlu Süprizi
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Kekova yerli ve yabancı turistin ilgi odağı
Kekova yerli ve yabancı turistin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

2 PKK'lı terörist yakalandı

Kıran- 2 Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist yakalandı

2 PKK'lı terörist yakalandı

Kıran- 2 Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist yakalandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:51
9 Okunma
2 PKK'lı terörist yakalandı

MARDİN (DHA) 

İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında sürdürülen 'Kıran- 2 Operasyonu'nda, Suriye'den eylem amaçlı geldikleri tespit edilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos günü, Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da desteği sürdürülen operasyonda Suriye'den eylem amaçlı geldikleri belirlenen 2 PKK'lı terörist yakalandı. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde, Suriye'den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıran- 2 OperasyonuPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü
Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü
Putin ne istiyor?
Putin ne istiyor?
İstanbul Optimum’da Garaj Günleri Zamanı
İstanbul Optimum’da Garaj Günleri Zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun müjdesini veriyorum, enflasyon tek haneli rakamlara inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun müjdesini veriyorum, enflasyon tek haneli rakamlara inecek
Osmaniye'ye iki şehit ateşi birden düştü
Osmaniye'ye iki şehit ateşi birden düştü
Bu yıl turizmde patlama olacak 
Bu yıl turizmde patlama olacak 
Milli Savunma Bakanlığı: 'Pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı: 'Pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
AHISKA BİZİZ, BİZ AHISKAYIZ
AHISKA BİZİZ, BİZ AHISKAYIZ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans