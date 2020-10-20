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14 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon

Ankara merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

20 Ekim 2020 Salı 10:14
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14 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 21'i aktif görevde 34 astsubayın örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonMahrem
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