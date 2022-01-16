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120 yaban hayvanı doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, nesli tehlike altında olan türlerin yok olmasının önüne geçilmesi için kurulan memeli yaban hayvanı üretme istasyonlarında 2021 yılında yetiştirilen 120 yaban koyunu, kızıl geyik, ceylan ve karaca doğaya bırakıldı.

16 Ocak 2022 Pazar 11:49
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120 yaban hayvanı doğaya bırakıldı

DKMP Genel Müdürlüğü, tabiatta nesli tehlike altında olan türlerin yok olmasının önüne geçilmesi için üretim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Bahçeköy ve Polonezköy ile Eskişehir Mihalıççık ve Samsun Vezirköprü'de geyik; Antalya Eşenadası'nda alageyik; Konya Bozdağ, Afyon Şuhut ve Ankara Nallıhan'da yaban koyunu; Şanlıurfa Kızılkuyu, Gaziantep Erikçe ve Malatya Hekimhan'da ceylan, Hatay Kırıkhan'da ise dağ ceylanı üretiliyor.

2021'DE 120 HAYVAN DOYAĞA BIRAKILDI

2021 yılında yurt genelindeki 12 istasyonda üretilen 225 yaban hayvanından, 32 yaban koyunu, 12 kızıl geyik, 65 ceylan ve 11 karaca olmak üzere toplam 120 yaban hayvanı Türkiye'nin farklı noktalarında uygun yaşam alanlarında doğaya bırakıldı. GPS vericili tasmalar ve fotokapanlarla izlenen yaban hayvanlarının istasyonlardan çıkıp ormanın derinliklerine koşması dron ile görüntülendi. 

KELAYNAK SAYISI 305'E YÜKSELDİ

Memeli türlerin yanı sıra nesli tehlike altında olan kelaynak kuşları için de Şanlıurfa-Birecik'te bulunan istasyonda üretim faaliyeti yapılıyor. Her yıl şubat ayında kafeslerden salınarak üreme dönemlerini serbest olarak geçiren kelaynaklar burada büyük bir titizlikle korunuyor. 2000 yılında 42 olan kelaynak sayısı, sürdürülen üretim ve koruma faaliyetleri ile 305'e ulaştı. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu üretim ve doğaya yerleştirme çalışmaları neticesinde pek çok türün soyunun devamı sağlanıyor ve gelecek nesillerin de bu türleri tanımasına imkan sağlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TARIM Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli ParklarYabanYaban Hayatı
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