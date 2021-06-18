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12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı

ANKARA merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı iddiasıyla 51'i Suriye, 5'i Türk toplam 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 Haziran 2021 Cuma 09:49
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12 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 51'i Suriye, 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 56 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DeaşTerörörgütOperasyon
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