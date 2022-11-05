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10 bin anıt ağaç, bakanlık korumasında

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca tarihe tanıklık eden yaklaşık 10 bin anıt ağacın tescillenmesi ve bakımı konusundaki çalışmaların sürdüğü; Bursa'da bulunan, ülkenin fiziki olarak en büyük ağacı olan 620 yaşındaki İnkaya çınarının da korunduğu belirtildi. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 12:02
10 bin anıt ağaç, bakanlık korumasında

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tarihi olaylara tanıklık eden ve geçmişle gelecek arasında kültürel miras olarak kabul edilen anıt ağaçların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara devam edildiği belirtildi. Zamana meydan okuyan yaklaşık 10 bin anıt ağacın rehabilitesinin yapıldığı vurgulanarak, tarihi ağaçların gelecek nesillere aktarılması noktasında çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından Bursa’da 2014 yılında koruma altına alınan 620 yaşındaki İnkaya çınarının da hikayesinin anlatıldığı video paylaşılarak, "10 bin anıt ağaç bakanlığımızca koruma altında. Zamana meydan okuyan ağaçlarımızı tescilliyor, bakımını yapıyor, koruyoruz. İşte yeşil Bursa’mızın dillere destan İnkaya çınarı da onlardan biri" denildi.

İnkaya çınarının boyunun 37 metreyi aştığı ve genişliğinin de 3 metreyi bulduğu aktarılarak çınarın, Türkiye’nin fiziki olarak en büyük anıt ağacı olduğu belirtildi. 

Anıt ağaçların tespiti, tescilli, bakımı ve ardından korunması çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise "Bu tarihi ağaçların bakımı da belli aşamalardan oluşuyor. İlk olarak gövde ve tepe tacını oluşturan dalların üzerinde bulunan ökse otu, zararlı mantar, sarmaşık, tehlike arz eden dallar ve yabancı cisimler temizleniyor. Ağaçların ilaçlanması yapılarak, çam katranı tatbik ediliyor. Ağaçta bulunan kovuk ağızları paslanmaz tel örgü ve koruyucu macun ile kapatılıyor. Daha sonra ağaçların kök çevresinde bulunan parke, asfalt, beton, plak, taş ve moloz gibi sert zeminler ve kaplamalar kaldırılıyor. Ağaçların sağlığını korumak ve devrilme, kırılma risklerine karşı ağaçlara destek işlemleri kapsamında kök çevresine toprak takviyesi, toprağın işlenmesi ve gübre takviyesi yapılıyor. Ayrıca toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla anıt ağaçların her birisi için tanıtım tabelaları yaptırılıyor" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anıt AğaçKoruma
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