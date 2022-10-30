10 ayda 97 bin 448 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İSTANBUL (DHA)

Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındak bulunan ve İstanbul Havalimanı'na getirilen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen ülkesine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, son olarak 2022 başından beri Afganistan’a gerçekleştirilen 213’üncü charter seferi ile 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan ve İstanbul Havalimanı’na getirilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi. 10 aylık dönemde ise Afganistan’a düzenlenen 213 charter seferi ile 40 bin 510 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 992 olmak üzere toplam 55 bin 502 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Ayrıca Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 25 kaçak göçmen ülkesine gönderildi.