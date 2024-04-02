Play-off hattını yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf, konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

Başkent temsilcisi, Amilton ve son haftalardaki performansıyla dikkati çeken genç futbolcu Melih Bostan'ın golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen 19 yaşındaki Melih, son 3 lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-siyahlılar, ayrıca bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Altay'ı deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u başkentte 2-0 yenen Gençlerbirliği, Boluspor maçıyla çıkışını sürdürdü ve puanını 43'e yükseltti.

Boluspor ile puanları eşitleyen başkent ekibi, maç fazlasıyla 7. sıraya yükselerek yeniden play-off hattına girdi.

Ligde yenilmezlik serisini de 5 maça çıkaran Gençlerbirliği, 29. hafta mücadelesinde 7 Nisan Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek.