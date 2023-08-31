HABER: BURHAN AKDAĞ

Nurgül Şenefe, 'Biz sadece bir akademiyi hayata geçirmedik. Birbirimizden öğrenme platformu oluşturarak meslek edinimi ile ekonomiye girişi destekleyen bir sosyal girişimiz. İllüstrasyona ilgi duyan herkesi, yaratıcılığını ve çizim tekniklerini uluslararası standartlara taşımak isteyenleri, branşlaşmayı arzulayanları kucaklıyoruz. Açtığımız altı sınıfta 70 genç yeteneğe burs verildi ve dört ay boyunca toplam 237 saatlik yoğun uygulamalı eğitim aldılar. İP Academy Resimli Kitap/Çizgi Roman Yazar Çizerliği Master Programı 1'i başarı ile tamamlayan genç sanatçı adayları ilk kez kendi hikayelerini yazıp çizerek bu sergiyi oluşturdu. Sanat severleri bekliyoruz' dedi.

Lale vakfı başkanı Salih Arslan ise tüm sanatçılara kapılarının açık olduğunu, lale vakfının sanatın ve sanatçının buluşma noktası olduğunu belirtti.