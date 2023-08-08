Haber: Beyza Betül Cihan

Şevval Demir adlı genç kız, ailesiyle birlikte deniz kıyısına gitti. Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen Şevval, suya girdi. Ancak aniden kayboldu.

Olayı fark eden annesi, hemen denize atladı ve kızını aramak için suya daldı. Yüzme bilmemesi nedeniyle annesi de boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan kişiler hızla yardıma koştu ve hem annesini hem de kızını kıyıya çıkardı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. İlk müdahalelerin ardından Şevval ve annesi Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Şevval Demir yaşamını yitirdi. Anne ise bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.