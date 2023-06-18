İSTANBUL- EN Koleji uzmanlarının, Temel Yeterlilik Testi‘ne (TYT) ilişkin değerlendirmeleri şöyle;GEN Koleji’nden uzmanlar şunları söyledi; “2023 TYT’ye genel olarak bakıldığında geçmiş yıllara göre daha kolay sorulardan oluştuğu, bu yılki TYT ’de öğrencilerin Türkçe bölümünde zorlandığı görülmüştür. Adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirmişlerdir.”

GEN KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜMÜ

Öğrencilerden alınan bilgiler doğrultusunda TYT sınavında Matematik soruları 9 ve 10.sınıf konularından müfredata uygun bir şekilde gelmiştir. LGS sınavındaki gibi soruların genel anlamda kolay olduğunu öğrenildi. Geçmiş yıllardaki çıkmış sorulara paralel sorulardır. Matematik sorularının çok fazla işlemli olmadığını ve soruları kolay-orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

GEN KOLEJİ TÜRKÇE BÖLÜMÜ

2023 TYT sınavı TÜRKÇE sorularının beklenenden daha zor olduğu ve müfredat dışı soruların olmadığı saptanmıştır. Paragraf sorularının çoğunlukta olduğu bunun yanında yazım, noktalama, cümle ögeleri, ek-kök ve sözcük türleri konularının da dil bilgisi sorusu olarak sorulduğu görülmektedir. Paragraf sorularının genellikle fazla uzun ve çeldiricilerinin çok yakın olması öğrencileri zorlamış ve zaman kaybetmelerine yol açmıştır. Konu dağılımı ise beklenti doğrultusunda olmuştur.

GEN KOLEJİ FİZİK BÖLÜMÜ

Sınava giren öğrencilerden alınan bilgiler doğrultusunda Fizik dersinde 9. Sınıf müfredatından 2 ve 10. Sınıf müfredatından ise 5 soru sorulmuştur. Sorular müfredat kapsamında ve anlaşılır niteliktedir. Lamba parlaklığı ile ilgili sorulan soru sınavın ayırt edici sorusu olabilir. Diğer sorular ise orta düzey zorluktadır. Çalışan, dikkatli olan ve emek veren öğrencilerin zorlanmayacağı nitelikte bir sınavdır.

GEN KOLEJİ KİMYA BÖLÜMÜ

YKS sınavının 1. Oturumu olan TYT sınavında kimya soruları 9. ve 10.sınıf konularından müfredata uygun bir şekilde gelmiş olup 9. sınıf seviyesinden dört soru gelmiş olup bunlar bileşiklerin yaygın adları, atom türleri, maddenin halleri ve güçlü zayıf etkileşimler konusundan sormuştur 10.sınıf düzeyinden 3 soru sorulmuş olup mol kavramı, karışımların ayrıştırılması ve Asit baz özelliklerini ile ilgilidir. Sorular mol kavramı hariç temel bilgi birikimi ve bilgiyi yorumlamaya dayalı Sorulardan oluşmuş olup otta- kolay zorluktadır.

GEN KOLEJİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2023 TYT sınavında biyoloji soruları müfredat doğrultusunda 9 ve 10.sınıf konularından eşit oranda sorulmuştur. Hücre ünitesinden organellerden, sınıflandırma ünitesinden bakteri ve protista aleminden, hücre bölünmelerinde mitoz bölünmenin aşamalarından, kalıtım ünitesinden eşeye bağlı kalıtımdan, ekosistemden besin zinciri ve trofik düzeylerden soru gelmiştir. Sınav genel olarak orta zorlukta olup ezbere değil bilgiyi yorumlamaya dayalı olduğu görülmüştür.

GEN KOLEJİ TARİH BÖLÜMÜ

TYT Sınavında Tarih beş sorudan oluşmuştur. Sorular orta-zor seviyedeydi. Düzenli çalışıp test çözen öğrencilerin yapabileceği sorular geldi. Konular müfredata uygundu. Beklendiği şekilde İnkılap Tarihinden iki soru geldi. İlk Türk Devletleri ve Türk-İslam Devletleri Tarihi bu yılda soruldu. Beş soru da öğrencinin temel bilgi birikimini ölçen, anlama ve yorumlama sorularıydı. Bazı şıklar birbirine yakın olduğu için çeldirici sorular vardı.

GEN KOLEJİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Müfredat dışı sürpriz denilebilecek bir soru bulunmamaktadır. Zorluk derecesi bakımından bir soru dışında diğer sorular çok genel ve kolay, sene içi sınavlarımızda, testlerimizde, yayınlarımızda kullandığımız sorularla aynı doğrultudadır bu nedenle öğrencilerimizin sorun yaşamadan soruları rahatlıkla çözeceklerini inanmaktayım.

GEN KOLEJİ FELSEFE BÖLÜMÜ

Felsefeye dair terimsel ifadelere sıklıkla yer verilmiş. Bilgi Felsefesi yerine Epistemoloji, varlık Felsefesi yerine ontoloji kavramlarını kullanarak öğrenciye bu kavramlar üzerinden yoklama sağlanmıştır.

GEN KOLEJİ DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

Öğrenciler genel olarak dinde bir iki soru dışında zorlanmadıklarını görülmüştür. Kavram bilgisi sorularına yer verilmiştir.

HABER: MERVE ELÇİ