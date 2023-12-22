Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gelecek yıl için güncellendi.

Bu kapsamda, 2024 yılında sisteme dahil olmak isteyen bankaların 27 Aralık 2023'e kadar Bakanlığa yazılı başvurması gerekiyor.

Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş olması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında bulunmaması gerekiyor.

3'er aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 8 milyar liranın, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasındaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın da 20 milyar liranın altında olmaması şartı bulunuyor.

2024 yılı Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi'ne göre hak ve yükümlülükler değerlendirilirken piyasa yapıcı bankaların Haziran 2023 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdiği konsolide olmayan bilançoları esas alınarak 2024'te geçerli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen alt ve üst aktif büyüklüklere göre söz konusu bankalar 4 gruba şöyle ayrıldı:

"Birinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 1,75 trilyon liranın üzerindeki bankaları, ikinci grup bankalar aktif büyüklükleri 1 trilyon lira ve 1,75 trilyon lira arasındaki bankaları, üçüncü grup bankalar aktif büyüklükleri 500 milyar lira ve 1 trilyon lira arasındaki bankaları, dördüncü grup bankalar ise aktif büyüklükleri 500 milyar liranın altındaki bankaları ifade ediyor."