İSTANBUL AA- İstanbul Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nu, tiyatro ve çok amaçlı salonlarını, kulisleri, galeri, müzik platformu, çocuk sanat merkezi ve kütüphanesi başta olmak üzere birçok bölümünü Yavuz ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın anlatımıyla inceleyerek, gezdi.

Öğrencilere AKM hakkında bilgi veren Yavuz, dönem dönem AKM'de farklı gruplara bu tarz geziler düzenlediklerini belirterek, buranın İstanbul'a enerji pompalayan bir mekan olduğu değerlendirmesini yaptı.

Yavuz, 1969'da kurulan AKM'nin işlevselliğinden bahsederek, 2010'da İstanbul'un Avrupa Başkenti seçildiğini, bu kapsamda da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle AKM'yi yenilemek amacıyla kapsamlı bir restorasyon sürecine hazırlandıklarını anlattı.

Fakat birçok engel ve sebepler nedeniyle AKM'nin 2010'da mahkeme kararıyla açılamadığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"2013, 2014'te yeniden daha iyi bir restorasyon yapalım diye bütçe ayrıldı. Tabii ki o dönem deprem konusu da gündeme girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere yapının ekstra testlere tutulmasını istedik ve projeler yapıldı. Daha detaylı tekniklerin yapılması için bina soyuldu, kolonlardan karot alındı ve AKM'nin büyük bir depreme dayanamayacağı anlaşıldı. Böyle olunca '21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni AKM yapalım' dedik. Şehrin nüfusu çok çok artmış. Taksim çok değişmiş. İnsanların ilgi alanları, ihtiyaçları çeşitlenmişti. Böyle olunca yeni bir AKM sürecine başladık."

Özgül Özkan Yavuz, yeni AKM'nin projesini de Murat Tabanlıoğlu'nun hazırladığına işaret ederek, "Amacımız dünya standartlarında güzel, büyük ve çok fonksiyonlu bir mekan yapmaktı. Bir de eski AKM daha çok akşamdan akşama kapılarını açardı. Yani insanların uzun süre vakit geçirdiği bir yer değildi. Biz burayı tasarlarken bir yaşam merkezi olmasını istedik. Özellikle gençlerimizin kültürle, sanatla dolu dolu bütün gün vakit geçirebileceği bir yer olsun istedik. Bunun için de fonksiyonlar neler olmalı bunları çalıştık." dedi.

AKM projesine hazırlanırken dünyadaki birçok ünlü kültür sanat merkezini incelediklerini, gençlerin yanı sıra hem ailelerin hem de çocukların sanatla tanışabilecekleri, sanatı sevebilecekleri bir yer olması için planlama yaptıklarını ifade eden Yavuz, bu kapsamda tiyatro ve opera salonlarının yanı sıra geniş bir sanat galerisi, müzik kayıt stüdyosu, sanat kitapları kütüphanesi, müzik müzesi, kafeler ve bir kültür sokağı tasarlayarak, herkesin hizmetine sunduklarını belirtti.

Yavuz, AKM'de her yaştan insanın kendi ilgisine dair bir şey bulabileceğini ve toplumun her kesiminden sanatçılara da mekanın kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ise Türk Telekom Opera Salonu ve tiyatro sahnesinin tekniği, akustiği ve ışıkları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.