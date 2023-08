Andre de gayet samimi bir şekilde:

• Sizi yeniden görmek ne güzel şey, hoş geldiniz komutan dedikten sonra; ama sizi çok solgun ve üzgün gördüm. Sanırım mutsuz bir olay yaşamışsınız…

Sarp, birkaç kez yutkunduktan sonra, birkaç saat önce gördüklerini, yaşadıklarını anlatmaya başladı. Sarp’ın anlattıkları karşısında Bay Andre de çok üzülmüştü.

• Biliyor musunuz? Diye söze başladı. Sizi aradığınız evin önüne bıraktıktan sonra, içimde tuhaf bir his oluşmuştu! Sanki siz görmeyi çok arzu ettiğiniz o yakınınıza kavuşamayacaksınız gibi bir duygu yoğunluğu oluşmuştu bende. Siz yakınım demiştiniz ama ben sevdiğiniz kadın olduğunu anlamıştım. Ne acı! Sizi çok iyi anlıyorum.

Sarp, o gece Andre’ye her şeyi uzun, uzun anlattı. Saatler boyunca Sarp’ı dinleyen bu yaşlı adam, Sarp’ın anlattıklarından o kadar etkilenmiş olacak ki! Sarp’a bir söz verdi.

• Evet, senin buraya gelebilmek için aşmış olduğun engelleri, sevdiğin kadın evli olsa da bilmesi gerek. Sen ki, onu görebilmek için mucizevi bir yol kat etmişsin. Sana söz veriyorum. Onu görmek için yaşadığın ne varsa Bayan Sara’ya anlatacağım.

Sarp, yaşaran gözlerini sildi. Çok teşekkür ederim. O bilmese de olur. Ama ona kavuşmak için neler yaptığımı bir siz, bir de Allah biliyor.

Sabah olmasına birkaç saat kalmıştı. Bay Andre Sarp’a kalacağı odayı gösterdikten sonra odasına çekildi. Yatmadan önce ‘’ Böylesine bir sevgiyi ne gördüm. Ne de duydum’’ diye mırıldandı. ‘’Bu nasıl bir sevda böyle?’’

Sarp, kalacağı odaya geçtiğinde aklına bir şey geldi! Mademki, Bay Andre Sara’yı görecek, olanı biteni de anlatacaktı. Onun Sara’yı görmeye geldiğini ispatlayacak bir şeyi Sara’ya götürmesi lazımdı. Bu ne olabilir diye düşünürken, aklına Sara’nın Kıbrıs’taki baloda ona verdiği mücevher kutusu aklına geldi. ‘’Evet, evet bu kutuyu Bay Andre’ye vereceğim. O da Sara’ya versin ki, ona kavuşmak için buraya geldiğimi anlasın’’ diye düşündü.

Valizinden o kutuyu çıkardı. İçerisine bir de not yazmalıyım dedikten sonra; ‘’Yalnızca seni sevdim, ömrüm boyunca seni seveceğim. Bir gün mutlaka…’’ Diye yazdığı bu notu kutunun içine koydu.

Sarp, sabah olduğunda Bay Andre’yi bahçesinde dolaşıyorken gördü. Torunu kahvaltıyı hazırlamış, Sarp’ın odasından çıkmasını bekliyordu. Üçü birden kahvaltıya oturdular. Sarp’ın sapsarı olan yüzü gece hiç uymadığını gösteriyordu. Aslında Bay Andre de uyumamıştı. Sarp’ın anlattıklarından o kadar çok etkilenmişti ki…

Kahvaltı bittikten sonra salona geçtiler. Burada kahvelerini yudumlarlarken, Sarp:

• Bay Andre size minnettarım. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama en çok da bana verdiğiniz söz için. Mademki, Sara’ya gidecek, onu görmek için buralara kadar geldiğimi söyleyeceksiniz. Onu inandırabilmek için kendisine vermenizi istediğim çok özel bir şey var. Dedi.

Bay Andre, çok heyecanlanmış olacak ki!

• Ya öyle mi nedir bu çok özel şey? Diye merakla sordu.

Sarp, Sara’ya verilmek üzere hazırlamış olduğu mücevher kutusunu Andre’ye uzatarak;

• Lütfen bu kutuyu Sara’ya verir misiniz? İçine bir de not yazdım. Dedi.

Andre:

• Tabii ki vereceğim. Hem de sizin iki gün burada neler yaşadığınızı da en ince noktasına kadar anlatacağım. Böylesine büyük bir sevgiyi görmezden gelerek, nasıl evlenmiş onu da soracağım Diye ekledi…

DEVAM EDECEK...