ALTINCI BÖLÜM

İşte Sara’nın bulunduğu ev tam karşısında duruyordu. Ama o öylesine heyecanlanmıştı ki, adeta dizlerinin bağı çözülmüş, yürüyecek hali kalmamıştı! Bir süre derin, derin nefes aldı. ‘’Bir an önce kendimi toparlamayım’’ diye söylendi. Sonra da evin bahçe kapısını aralayarak içeri girdi.

Ev çok güzel bir bahçenin içindeydi. Bahçede bol çiçek ve meyve ağaçları vardı. Ama bunların dışında Sarp’ın dikkatini çeken bir başka şey daha olmuştu! Bahçe de çeşit, çeşit çocuk oyun aletleri, salıncak, kaydırak, kum havuzu bulunuyordu. ‘’Evde çocuk da var herhalde’’ diye düşündü…

Evin kapı zilini çaldığında heyecandan bayılacak gibiydi!

Kapıyı Vera’nın yardımcısı kadın açtı.

Fince: ‘’kimsiniz, ne istemiştiniz?’’ Dese de, ne Sarp anladı, ne de Sarp’ın söylediklerini kadın anladı!

Kadın, işaretle Sarp’ın beklemesi gerektiğini anlatarak, evin verandasında mevcut bir koltuğu göstererek, buraya oturabileceğini işaret etti. Sarp, zaten çok yorulmuştu. O da işaretle tamam dedikten sonra gösterilen koltuğa oturup, beklemeye başladı.

Vera’nın yardımcısı kadın içeriye girip de evin kapısını kapatır kapatmaz Vera’nın bulunduğu yeri aradı. Vera o gün torunu ile birlikte çok sevdiği bir arkadaşının evine gitmişti. Bu arkadaşını ve evini çok seviyordu. Ev, çok görkemli ve büyük bir bahçenin tam ortasındaydı. Evin bahçesinde bulunan yüzme havuzunu da bebek Kaipu da çok seviyor, oraya her gittiklerinde havuzda oyunlar oynuyordu. Sara da işten çıktıktan sonra oraya gelecek, akşam yemeğini evin bahçesinde yedikten sonra geç vakit eve dönmeyi planlamışlardı.

Telefona gelen Vera, yardımcısına ne olduğunu sordu? Kadın, eve elinde valiz olan genç bir adamın geldiğini ama Fince bilmediği için anlaşamadığını, ona verandadaki koltukta oturarak beklemesini söylediğini anlattı.

Vera, kadının bu anlattıkları karşısında çok şaşırmıştı!

Kim olabilir acaba diye düşündüyse de bir sonuç çıkaramadı. Telefonda bekleyen kadına az sonra geleceğini söyleyerek telefonu kapattı. Arkadaşına olanı, biteni anlattıktan sonra eve gitmesi gerektiğini ama kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek torunu Kaipuu’yu arkadaşına emanet edip, arabasına bindiği gibi evine doğru hareket etti. Eve geldiğinde, Sarp’ı günlerin getirdiği yorgunluk nedeniyle uyur vaziyette buldu. Sarp, Vera’nın geldiğini duymamıştı.

Vera, Sarp’ın uyukladığı koltuğa yavaşça yaklaştı! Uzun, uzun Sarp’a baktı! Sonra birden ‘’Aman Allah’ım! Bu yoksa o mu? Kaipuu’ya ne kadar çok benziyor’’ Diye düşündü.

Evet, düşündüğü şey başına gelmişti. Sarp Üsteğmen tam karşısında uyuyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı! Bir an düşündü. Sonra da aklına ilk gelen şeyi yaptı. Sessizce geriye döndü. Aracına bindiği gibi torununu bıraktığı eve doğru hareket etti.

Yolda giderken bir yandan da ne yapacağını düşünüyor, Sara’yı, torununu kaybetmemenin planlarını yapıyordu. Sara’nın sevdiği adam buraya kadar geldiğine göre, bundan sonra neler olacağını tahmin etmek hiç de güç değildi!

Sara, sevdiğini karşısında görür görmez onun boynuna atlayacak; hele ki, kızı Kaipuu’yu gösterdiği andan itibaren bu adamın onları kendisinden koparıp, Türkiye’ye götürmesi kaçınılmaz olacaktı. Ancak Vera’nın böyle bir durumla karşılaşmaya hiç niyeti yoktu. Ne yapıp, yapıp bu adamı gerisin geriye ama eli boş göndermeliydi!

Bu sırada arkadaşının evine gelmiş, araçtan iner inmez onu bekleyen torununu kucağına almış, arkadaşına yaşadığı travmayı anlatmaya başlamıştı. Olanı biteni anlattıktan sonra arkadaşına döndü:

• Bu duruma mutlak surette bir çözüm bulmalıyız. Ne olursun Sen de bana yardım et Monika. Ne yapmalıyız sence? Bir plan yapalım ne olursun. Sara’nın da gelmesine çok az kaldı.

Vera ve arkadaşı Kaipuu uyduktan sonra iyice düşünüp, kendilerine göre bir plan yaptılar. Yaptıkları plana göre; akşam yemeğini buradaki bahçede değil de Dr. Henry’nin evinin bahçesinde düzenlemeye karar verdiler.

Onlar yemek için Dr. Henry’nin evindeyken, Vera’nın arkadaşı Monica bir ara Vera’nın evine giderek Sarp ile görüşüp, Sara’nın evlendiğini, bir de kızı olduğunu söyleyecek; Sarp’ı Dr. Henry’nin evine getirip, bahçedeki yemek masasını gösterecekti.

Plan aksaksız uygulanırsa oldukça iyi hazırlanmıştı. Ancak bu planının en hassas noktası, her şeye rağmen Sarp’ın Sara’yı görmek, konuşmak istemesi olacaktı. Ama bunu da göze almışlardı!

Vera planını uygulamak için öncelikle Dr. Henry’i aradı. Bu akşam yemeğini hep birlikte onun evinin bahçesinde yiyip yiyemeyeceklerini sordu. Dr. Henry Vera’nın bu isteğine çok sevinmişti. Hemen evini arayarak gerekli hazırlıkların yapılması talimatını vereceğini söyleyerek ‘’Akşam yemeği için birlikte olmaktan çok memnun olacağım’’ cevabını verdi.

Planın ilk aşaması tamamdı. Sıra bundan sonraki en önemli bölüme gelmişti!