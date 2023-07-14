Metin Sara’dan gelen telefon mesajını anlattı. BG birliklerinin 24 saat içinde değişeceğini, değişecek birlikler içinde Sara’nın da olduğunu söyledi.

Sonrada onu görebilmesi için aklına gelenleri sıraladı! Ama sıraladığı şeyler tam yerine oturmuş değildi ki! Sara’nın hangi araçta bulunduğu belli değildi! Kaldı ki, belli olsa bile Lefkoşa’dan geçecek BG araçlarını nasıl durduracaklardı?

Sarp Metin’i alarak birlikte kaldığı odaya götürdü. Zaman süratle akmaya başlamış, kalan saatler Sara’yı görebilmek için Sarp’a fazla bir zaman bırakmamıştı…

En nihayetinde Sarp’ın aklına çılgınca bir şey geldi!

Magosa’dan gelecek BG araçları Lefkoşa’da Ledra Palas’ta bulunan karargâh binasına uğrayarak, adadan ayrılacak BG personelini de alacaktı. İşte bu sırada Sarp’la Metin BG konvoyuna binecek, Lefkoşa Hava Alanına gelindiğinde Sarp, araçtan indikten sonra Sara’yı görecekti. Ancak konvoya binebilmeleri için BG personeli kıyafetine ihtiyaçları vardı.

Bu kıyafetleri de Metin bulacaktı!

Hava artık iyice kararmış. Gece, dolunayın ışıltılı görüntüsüne teslim olmuştu… Lefkoşa’daki BG genel karargâhından gelen emre göre, adadan ayrılacak BG kontenjan personeli en geç sabaha karşı 03.00 sularında havaalanında olacaktı.

Magosa’daki BG karargâhında adadan ayrılacak tüm personel hazırlanmış Lefkoşa Havaalanına hareket edecekleri saati bekliyordu. En nihayetinde konvoy hareket etti. Saatler gece yarısını yarım saat geçmişti.

Sara’nın da içinde bulunduğu araç Lefkoşa’ya doğru yol alırken; Sara bitik bir vaziyette Sarp’ı görüp göremeyeceğinin düşünceleri içinde kaybolmuş haldeydi!

Öylesine üzgündü ki! Ya onu göremezse, ona veda edemeden adadan ayrılırsa? Ömrünü adadığı aşkına bir daha kavuşamazsa nasıl yaşayacaktı?

Her ihtimale karşı, aceleyle bir mektup hazırlamış, bu mektuba Finlandiya’daki ev adresini de yazmıştı. Ama bu mektubu mutlak surette Sarp’a vermeliydi.

Bir süre sonra Lefkoşa levhası göründü. Magosa-Lefkoşa yolunu aydınlatan araç konvoyunun far ışıklarıyla Türk kesiminden geçerek BG Genel karargâhının olduğu Ledra Palas kapısına doğru yol aldılar. Araçlar Türk kesiminden Rum kesimine giden yoldan geçerek Lefkoşa’daki BG genel karargâhının önüne park ettiklerinde saat 02.00 olmuştu…

Metin’le, Sarp’ın artık vakit kaybetmeden kurguladıkları planı uygulama zamanı gelmişti…

Metin birliğin ön kapısından, Sarp ise birliğin arka tarafında bulunan atış alanı bölgesinden kimseye görünmeden çıkmıştı. Sarp, çıkmadan önce de yatak odasındaki yatağın içine yatış pozisyonunda duran bir yastık koymuştu. Aslında her şey yolunda giderse sabah erkenden birliğine dönmüş olacaktı. Ama yine de böyle bir şey yapmıştı işte!

Sarp ile Metin aynanın karşısında kendilerini bir kez daha incelediler!

Metin’in bulmuş olduğu İngiliz BG kıyafetleri üzerlerine tam oturmuş, kollarına da MP (askeri polis) kolluklarını takmışlardı. Metin’in anlattığına göre BG kıyafetlerini Girne’deki BG karargâhında çok samimi olduğu İngiliz arkadaşından satın almış, kıyafetleri de Metin’in taksi durağında giymişlerdi.

Kurguladıkları plan aksamadan ilerlerse birbirlerini delicesine seven bu iki âşık mutlaka görüşecekti.

Metin’le Sarp’ın İngilizceyi çok iyi konuşmaları bu planın uygulamalarında onlara büyük bir avantaj sağlayacaktı.

Metin saatine baktı! ‘’Haydi, komutanım BG konvoyunun Lefkoşa’ya gelmesine bir buçuk saat kalmış’’ dedi.

Sarp ile Metin Lefkoşa’ya geldiklerinde saat tam 01.30 idi. Ledra Palas yakınlarında aceleyle araçtan indiler. Şimdi sıra Ledra Palas kapısındaki BG nöbetçileri atlatmaya gelmişti!

Gecenin karanlığı onlara bir şekilde yardımcı olacaktı! Çünkü çevreyi aydınlatan mehtabın ışıltısı kaybolmuş, gecenin karanlığı çevreye iyiden iyiye çökmüştü.

Ledra Palas kapısına doğru yürüdüler, tam kapının yanına geldiklerinde kapıdaki BG nöbetçileri tarafından durduruldular!

Devamı yarın