Sarp üsteğmen Metin’in bu çağrısı üzerine:

• Ya Metin sen ne aldın böyle kardeşim? Ev eşyası almak için daha çok erken, aldığın bu ağır şey nedir? Diyerek, merakla araçtan indi.

Bahçe kapısından geçtikten sonra ona kuyruksallayan kurt köpeğinin başını okşadı. Tam evden içeri girecekti ki, birden bire:

• Canım sevgiliiimmm, işte yine birlikteyiz diyen, Sara’nın sesini işitti! Onun boynuna dolanan kollarıyla şaşkına dönmüştü…

Sarp öylesine şaşırmıştı ki! Ne yapacağını ne söyleyeceğini bilemez haldeydi! Bir yandan onu öpücüklere boğan Sara’ya karşılık vermeye, diğer yandan yaşadığı bu büyük sürprizin etkisiyle yere düşmemeye çalışıyordu.

En nihayet Sara da sakinleşmiş, kolları Sarp’ın boynunda hayran, hayran sevdiği adamı seyretmeye başlamıştı.

Bir süre öylece kaldılar…

Sanki bambaşka bir boyuta geçmişçesine mutluydular. Sarp ile Sara yeniden bir araya gelmişlerdi…

Sonu kavuşmayla biten bu hasret, merak kokan bu hava Sarp’ın Metin’e sorduğu soruyla daha da heyecanlı bir hale büründü:

• Eee, Metin bu ne güzel bir sürpriz böyle. Hem de hiçbir şey hissettirmeden be kardeşim! Sen aslında taksi şoförü değil, iyi bir tiyatro sanatçısı olmalıymışsın. Rolünü ne güzel oynadın, beni nasıl inandırdın böyle?

Metin:

• Komutanım, sizin yaşadıklarınız o kadar gerçek, o kadar anlamlı ki! Benim böylesi gerçekler karşısında rol yapmam ne mümkün? Ben her şeyi içimden geldiği gibi yaptım. Ne bir rol, ne de bir oyun. Senin çıkacağın günden iki gün önce sana öylesine bir sürpriz hazırlamalıyım ki diye düşündüm. Bu sürprizi ömrün boyunca unutamayasın. Sonuçta da bu yaşadıkların ortaya çıktı.

Sarp:

• Ya bu ev, Sara’nın buraya gelişi?

Metin:

• Bu ev yaşlı bir İngiliz karı kocaya aittir. Kendilerini on yıldır tanırım. Her yıl sonbaharda Kıbrıs’ın sıcakları bitince buraya gelir, iki ay kaldıktan sonra Londra’ya dönerler. Dönerken de evin bakımı ve emniyeti için anahtarını bana bırakırlar. Sen ceza evindeyken onlarla görüştüm. Sizin o efsane aşkınızı onlara da anlattım. Çok etkilendiler. Ama en çok da bu sevdanız uğruna neler çektiğinize çok üzüldüler. Sen ceza evinden çıktıktan sonra bir süre bu evde Sara yengeyle tatil yapmanız konusunda onlardan ricada bulundum, izin istedim. Seve seve kabul ettiler. Onlar da sevdaları uğruna sizin yaşadıklarınızın bir benzerini yaşamışlar. İngiltere’den Kıbrıs’a kaçıp, burada evlenmişler. Sonra da bu evi almışlar, her yaz bitiminde de buraya geliyorlar.

İşte benim düşündüğüm buydu komutanım. Sara yengeme ve size böylesine bir hediye vermek istedim. Sara yengemle sen çok çektiniz be komutanım, bu tatil size iyi gelecek. İnanın ben böyle bir sevda ne gördüm, ne de duydum. Dedi.

Sarp ile Sara; Metin’in anlattıkları karşısında o kadar çok etkilenmişlerdi ki, ikisi de gözyaşlarına mani olamadılar. Her ikisi de Metin’in boynuna sarıldı:

• Sağ ol, be kardeş. Bu hayatımızın en büyük ödülü oldu, dediler.

Sarp:

• Pekiyi, Sara’yı nasıl getirdin buraya kardeşim bir de bunu anlatsana.

Metin:

• İngiliz çiftten bu izni aldıktan hemen sonra Magosa’ya gittim. Durumu Sara yengeye açıkladım. Çok mutlu oldu. Hemen komutanından izin aldı. Birlikte Girne’ye döndük. Dün gece de bu evde kaldı. Bugün de burada birliktesiniz. Ha az kalsın unutuyordum. İngiliz çiftin size bir de sürprizi var! Bu evde kaldığınız süre içinde size bir de araç tahsis ettiler. Az sonra araç buraya getirilip size teslim edilecek. İzinli olduğunuz sürece adada gezmek istediğiniz yer varsa gitmeniz için. Bu arada evin mutfağı size yetecek kadar çeşitli yiyecekle dolu. Şimdi izninizle ben sizi yalnız bırakayım komutanım. Ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz. Size mutlu, güzel bir tatil diliyorum. Şimdilik hoşçakalın…

