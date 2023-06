Sara, Sarp’ın gelmeyişine bir anlam verememişti. Onu yaklaşık bir aydan beri görmemiş, bir haber alamamıştı. Bunda mutlaka bir şey var diyerek, Metin’den olan biten her şeyi anlatmasını istedi. Metin çaresiz Sarp’ın yaşadığı her şeyi anlattı. Onun şu anda ceza evinde olduğunu, kendisini çok özlediğini ama bir süre daha görüşemeyeceklerini söylediğinde:

Sara adeta isyan edercesine bağırdı:

• Neden, neden, neden? Ne istiyorlar bizim sevgimizden? Birbirimizi sevmemiz suç mu? Nedir bu hapis cezası? Beni ona götür Metin, ne olursun hemen şimdi götür diyerek ağlamaya başladı…

Metin’in içi parçalanmıştı. Sara’yı teselli etmek mümkün değildi. Biliyordu ki, onu teselli edecek yegâne şey Sarp Üsteğmeni görmesi olacaktı. Ancak gün çoktan sona ermiş, hava kararmıştı. Sara’ya döndü:

• Tamam, yengeciğim. Yarın sabah ilk işim seni Sarp Üsteğmen’in yanına götürmek olacak. Bak hava karardı. Şimdi gitsek bile onu görmemiz mümkün değil. Onun için sabah ola hayrola. Dedi.

Sara bu cevap üzerine, ertesi gün Sarp’ını göreceği umuduyla az da olsa sakinleşmişti.

• O zaman ben şimdi BG komutanından izin istemeye gidiyorum. Yarın sabah seni nerede bulacağım Metin?

Metin:

• Ben sizi burada arabanın içinde bekleyeceğim. Hem bu geceyi de arabada uyuyarak geçiririm.

Ertesi sabah buluşmak üzere ayrıldılar…

Magosa gecelerine bir ayrılık ateşi daha düşmüştü!

Aylar önce başlayan Sara ile Sarp’ın aşk hikâyesi Lefkoşa’dan Magosa’ya evrilmiş. Magosa kalesinde buluşan sevgililerin arasına şimdi de Girne’deki askeri ceza evi girmişti…

Sarp’ın tek kişilik ceza evi hücresinde geçen ayrılık günlerinin özlemiyle kavrulan yüreği, sevdasını doyasıya yaşayamayışı, Sara’nın çılgıncasına âşık olduğu bu adama bir türlü kavuşamamış olması; bu iki gencin ucu sonu belli olmayan bir sevgi yumağının içinde kaybolup gitmesine neden olmuştu…

Ne olacaktı?

Böylesine büyük bir sevdanın sonu ne olmalıydı? Zaman, birbirlerini delicesine seven bu iki genci daha nelerle, hangi güçlüklerle sınayacaktı?

Gece Metin ve Sara için oldukça uzun geçmişti. Her ikisi de Sarp Üsteğmeni düşünmüş, onun bir başına ceza evindeki hücresinde nasıl dayandığını anlamaya çalışmış, ancak böylesi bir durum yaşamadıkları için onun neler çektiğini tam olarak kavrayamamışlardı.

Oysa özgürlüğüne oldukça düşkün olan Sarp Üsteğmen, ceza evine girdiği andan itibaren psikolojik yönden tamamen çökmüş, Beyni, aklı yaşadığı bu durumun çaresizliğini bir türlü kabul etmemiş ama en nihayetinde o da hücresindeki şartlara teslim olmuştu.

Günler boyunca ağzına tek bir lokma yiyecek koymadı! Sadece susuzluğunu hissettikçe dudaklarını ıslatıyor. Bu sırada yeni yıl balosunda öptüğü Sara’yı hatırlayıp, dudaklarında kalan o unutulmaz hazzın verdiği duyguları yeniden yaşıyordu…

Ceza evine girdikten bir süre sonra sadece Sara’yı düşünmeye başladı. Bu düşünce onun ayrılmaz bir parçası olmuş, bu düşüncelerini sevdiği kadının hayalleriyle süsleyen bu genç adam, artık sadece Sara’ya kavuşacağı anın özlemiyle tutuşan bir mecnundu!

Adanın sihri, sabah saatlerinde Magosa’ya da yansıyor, özellikle Beşparmak Dağlarından kopup gelen dağ havası, Magosa sahillerinin yosun kokulu havasına karışıp, insanı sersem edercesine çarpıyordu…

Nihayet sabah olmuştu…

Yatağından aceleyle kalkan Sara, gün içinde kavuşacağı sevdiği adamın hayaliyle konuşarak giyinmeye başladı: ‘’Canım sevgilim, bilsen seni nasıl özledim. Ceza evi parmaklıklarının ardında geçen günlerinin acısını unutturmaya, sana sıkı sıkı sarılmaya geliyorum Sarp’ım bekle beni…’’

Sara, karargâh komutanına Girne’ye onun için önemli bir arkadaşını görmeye gideceğini söyleyerek gerekli izni almış, arabasına bindiği gibi Metin ile buluşacağı yere doğru çoktan hareket etmişti bile…

