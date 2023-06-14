Girne Askeri Ceza Evi, yerleşim merkezinin birkaç kilometre dışında ağaçlık bir bölgedeydi. Rumlardan kalma bu bina daha önce de ceza evi olarak kullanılmıştı.

Metin araçtan indi. Ceza evinin girişinde bekleyen askere: ‘’İçeride yatan bir yakını olduğunu onu nasıl görebilirim’’ diye sordu…

Ceza evi kapı nöbetçisi: ‘’Bir saat sonra mahkûmlarla açık görüş var. Yakınını o zaman görebilirsin’’ cevabını verdi

Bu cevap Metin’i çok sevindirmişti Bu görüşmenin, kısa bir süre sonra göreceği arkadaşını da çok sevindireceğine emindi.

Metin, ceza evinde göreceği Sarp Üsteğmenin adını yazdırıp, beklemeye başladı. Bir saat göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, Kapı nöbetçisi Metin’in adını bağırmıştı.

Metin ‘’buradayım, geliyorum’’ diyerek, içeriye girdi. Görüşmenin yapılacağı odada Sarp Üsteğmenin gelmesini beklemeye başladı.

Kısa bir bekleyişten sonra Sarp Üsteğmen görüşmenin yapılacağı salona getirildi. Üzerinde koyu gri bir mahkûm kıyafeti, yüzünde ise hiç alışılmadık bir ifade vardı!

O enerji dolu, dik duruşlu Üsteğmen gitmiş onun yerini; hayata küsmüş, omuzları çökmüş, sapsarı benizli bir insan almıştı…

Sarp görüşme odasına girdi. Umutsuz, boş gözlerle etrafına bakındı. Bir anda Metin’le göz göze geldi. İşte o anda sanki hayata yeniden dönmüşçesine ona sarıldı ve katıla, katıla ağlamaya başladı. Metin de dayanamamış, o da ağlamaya başlamıştı…

Ceza evi duvarları ne acılar görmüş, nelere tanıklık etmişti ama ceza evinin her yanında yankılanan böylesi bir ağlama sesi hiç duyulmamıştı…

Hıçkıra, hıçkıra ağladılar. Gönül seslerine name olan bu hıçkırık sesleri, onların neler hissettiğini anlatan çarpıcı bir melodi olmuş, ceza evinde olan herkesin kulaklarında yankılanıyordu…

Hasret, sevgi, özlem, aşk, adalet…

Ama en çok da özlem! Özlemin gözyaşları ses olmuş, sel olmuş, akıp gitmişti…

En nihayetinde Metin kendini toparladı:

• Sarp kardeşim nasılsın? Sana ne oldu böyle? Ne hale gelmişsin, sorularını peş peşe sıraladı…

Sarp uzun, uzun Metin’ baktıktan sonra, bitkin bir ses tonuyla:

• Ben yandım, bittim kül oldum Metin kardeşim. Ben artık yokum, diyebildi…

Metin:

• Hiç öyle bir şey olur mu? Topla artık kendini. Bak ben buradayım. Her gün seni görmeye geleceğim. Hem Sara yengemde seni ne çok merak etmiştir. Senden ona da haber götüreceğim. Dediğinde,

Sarp:

• Sara’m biricik sevgilim onu o kadar çok özledim ki, onu bir daha görebilecek miyim? Bilmiyorum ki!

Ceza evindeki görüşme bittiğinde Metin çıkar, çıkmaz Magosa’ya giderek Sara’yı göreceğini, Sarp’ın yaşadıklarını onunla da paylaşacağının sözünü vermişti.

Öyle de yaptı…

Metin ceza evinden çıkar çıkmaz hiç durmadan Magosa’nın yolunu tuttu. Birkaç saat sonra Magosa’daki BG karargâhının önüne geldiğinde öğlen olmuştu…

Karargâh merdivenlerini ikişer, üçer çıkarak içeri girdi. Kapı girişindeki nöbetçiye: ‘’Sara Üsteğmeni görmek istediğini’’ söyledi.

Ancak tıpkı aylar önce Sarp Üsteğmenle geldiklerinde onu göremedikleri gibi bu defa da göremedi. Çünkü onun hala ‘’Kapalı Maraş Bölgesinde’’ görevli olduğu cevabını aldı.

‘’Ah benim aptal kafam. Nasıl Unuttum?’’ Diye hayıflandı…

Tekrar aracına bindiği gibi soluğu Kapalı Maraş Bölgesindeki BG noktasında aldı. Ne tesadüf ki, Sara Üsteğmen bu defa burada, BG noktasında görevi başındaydı…

Sara, Metin’i görünce öylesine sevindi, öylesine sevindi ki! Süratle ona doğru koştu:

• Metin kaptan, Metin kaptan merhaba hoş geldin dedikten sonra; Sarp, Sarp’ım nerede? Diye bağırdı…

Metin:

• Merhaba Sara Yenge, nasılsın? Seni çok iyi gördüm. Dedikten sonra; sana Sarp Üsteğmenimden kucak dolusu sevgi getirdim. Ancak o bugün gelemedi. Ama en yakın zamanda seni görmeye gelecek.

Devamı yarın