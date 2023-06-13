Sarp’ın beklemekten başka yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Üst komutanlıktan verilecek ceza onun geleceğini de etkileyeceği gibi, Sara’yı ne zaman görebileceğini de belirleyecekti…

Kısa bir süre sonra üst komutanlıktan gelen haber, Sarp Üsteğmenin askeri mahkemede yargılanacağını bildirdi!

Evet, daha önce de sevdiği kadını görebilmek adına izinsiz olarak birliğinden ayrılan bu üsteğmen için çarpıcı bir cezanın verilmesi artık kaçınılmazdı.

Zaten Sarp Üsteğmen de böylesi bir cezaya çoktan razı olmuş ama sevdiği kadından da asla vazgeçmeyeceğini söylemişti…

Sarp Üsteğmen, üç kez askeri mahkeme karşısına çıktı.

Her üç duruşmada da söylediği şey aynıydı: ‘’Evet, sevdiğim kadını görebilmek için birliğimden ayrıldım. Aynı şeyi bugün olsa yine yaparım. Ben sadece sevdamın peşinden gittim. Asla pişman değilim. Verilecek ceza ne olursa olsun razıyım’’

Mahkemenin savcısı, Sarp Üsteğmen’e her üç duruşmada da pişman olup, olmadığını sormuş ama her defasında da; ‘’Hayır hiçbir pişmanlık duymuyorum’’ cevabını almıştı.

Savcılık mütalaasında bir ara Sarp Üsteğmenin yabancı bir kadınla görüşmesinin askeri sırlar yönünden de sakıncalı olduğu görüşü ifade edilse de; Sarp Üsteğmen verdiği cevapta:

‘’Bir kadını sevmenin ne zamandan beri askeri sır olduğunu. Kendisinin bir Türk subayı olarak, ettiği yemine daima sadık kaldığını, bu nedenle vazife ile özel hayatını hiçbir zaman karıştırmadığını, bunun aksini ispat edecek bir delil var ise açıklanması gerektiğini’’ söyleyerek, bu suçlamaya şiddetle karşı çıktı…

Sarp Üsteğmenin yargılanma süreci bir ay kadar sürdü…

Mahkeme son duruşmada kararını vermiş, Sarp Üsteğmen üç ay hapis cezasına mahkûm edilmişti…

Bu sonuç; üç ay boyunca Sarp’ın sevdiği kadını göremeyeceği, belki de ondan hiçbir haber alamayacağı anlamına geliyordu…

Üç uzun ay, doksan gün, iki bin yüz altmış saat, yüz yirmi dokuz bin altı yüz dakika…

Sara’yı bir an bile görebilmek uğruna mesleki kariyerini dahi feda etmeyi göze alan bu genç subay için bu karar çok ağır gelmiş; mahkemeden çıkıp da tutuklandığı anda:

• Ben şimdi onsuz ne yapacağım? Bu kadar uzun süre onu görmeden nasıl yaşayacağım cümlecikleri ister istemez ağzından dökülmüştü…

Sarp’ın yüreğine adeta bir taş oturmuş, nefes almasına mani oluyordu. Boğulacak gibi olmuştu! Sadece; ‘’onu görmeden, onsuz ne yapacağım’’ diye tekrarlıyor. Her tekrarında bu durum onu daha da fena yapıyordu.

Saatler böyle geçti…

Girne’de ki askeri ceza evine geldiklerinde gün sona ermiş, gecenin zifir karanlığı mahkûmiyetini geçireceği hücreye tüm acımasızlığı ile çökmüştü…

Hücrenin demir kapısı gürültü ile kapandı...

Sarp’ın Sara özlemiyle geçireceği saatler başlamıştı…

O sabah Metin erkenden uyanmış, Sarp Üsteğmenin yanına giderek onu görmeye karar vermişti

Aceleyle giyindi. Arabasına atladığı gibi yola koyuldu.

Magosa’dan döndükleri günden beri Sarp Üsteğmeni görmediği gibi ondan hiçbir haber de alamamıştı. Acaba ne olmuş, Sarp Üsteğmene ceza vermişler miydi?

Bu merakla karargâh kapısına geldi. Arabasını park ettikten sonra kapıda bekleyen nöbetçiye yaklaştı:

• Ben Sarp Üsteğmeni görmeye gelmiştim, dedi

Kapı nöbetçisi:

• Sarp Üsteğmen burada değil, şu anda Girne’deki askeri ceza evinde isterseniz orada görüşebilirsiniz. Cevabını verdi

Metin; ‘’İşte beklenen olmuş demek ki! Sarp’a ceza vermişler. Onu hemen görmeliyim. Kim bilir ne haldedir? Diye söylendi…

Arabasına bindi, hızla Girne’deki askeri ceza evine doğru sürdü. Öylesine hızlı gitmişti ki, Girne girişinde bekleyen trafik polisinden ceza yemekten kurtulamadı…

Devamı yarın