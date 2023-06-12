Komutan, karşısında duran genç subayını dikkatle süzdü. Masasını terk ederek ayağa kalktı. Tam da Sarp Üsteğmenin karşısında durdu. Onun gözlerinin içine bakarak:

• Söyle bakalım Üsteğmen dün bütün gün, bütün gece neredeydin? Bana her şeyi anlat. Ne bir fazla, ne bir eksik…

Sarp Üsteğmen de gözlerini hiç kaçırmadan, gayet soğukkanlı bir ses tonuyla:

• Sevdiğim kadını bulmak için önce Lefkoşa’ya, sonra da Magosa’ya gittim komutanım, diye cevapladı.

Albay, şaşkın bir ses tonuyla:

• Ne yaptın, sen ne yaptın?

Sarp Üsteğmen:

• Sevdiğim kadını buldum onunla görüştüm ve birliğime döndüm. Sonu ne olursa olsun vereceğiniz her cezaya razıyım komutanım, dedi.

Yıllarını orduya veren, savaşmayı bildiği kadar sevdanın, sevmenin de ne demek olduğunu çok iyi bilen komutanın o hiddetli, sert yüz ifadesi gitmiş; yerini meraklı, şaşkın bir yüz ifadesi almıştı!

Bir süre daha Sarp’a baktıktan sonra masasına döndü, koltuğuna oturduktan sonra;

• Gel bakalım Sarp, karşıma otur ve bana her şeyi anlat.

Sarp Üsteğmeni Lefkoşa’daki cephe hattından alarak buraya gönderen komutanı, bu üsteğmen hakkında baloda yaşananlarla ilgili az da olsa bir şeyler anlatmıştı. Ama bu üsteğmeni ikinci kez izin almadan birliğinden dışarı çıkaran şey neydi? Bunu öğrenmenin zamanı gelmişti…

Sarp Üsteğmen Albayın gösterdiği sandalyeye oturduktan sonra her şeyi anlatmaya başladı…

Sara’yı ilk gördüğü anı, onunla baloda yaşadıklarını, Saranın ona karşı hissettiği duyguları ve onu ne kadar çok sevdiğini anlattı. Onu uzun zamandır göremediğini, ona ulaşamadığını bu nedenle dün sabah birliğinden ayrılarak Ledra-Palas’taki BG karargâhına gittiğini, orada olmadığını Magosa’daki BG karargâhına gönderildiğini öğrenince de oraya gittiğini ve Sara’yı orada bularak birkaç saatliğine de olsa hasret giderdiklerini, ondan asla vazgeçmeyeceğini söyledi…

Komutan, anlatılanları hiç kesmeden Sarp’ı dinlemiş; heyecandan titreyen bir ses tonu ile:

• İyi de be evladım, bunları daha önce bana niye anlatmadın? Biz de senin geçtiğin yollardan geçtik, biz de sevdanın ne demek olduğunu biliriz. Anlatsaydın, sana izin verir, bununla da kalmaz yardım da ederdim, dediğinde:

Sarp gözlerinden süzülen yaşlara mani olamamıştı. Üzgün bir ses tonuyla; ‘’ben vereceğiniz her türlü cezaya razıyım komutanım’’ diyerek, ayağa kalktı. ‘’Bu gözyaşlarım Sara’yı uzun bir zaman göremeyeceğim için. Lütfen yanlış anlamayınız’’ dedi.

Komutan tüm babacanlığı ile:

• Sarp biliyorsun ki, benim de bağlı olduğum bir komutanlık var. Senin yokluğunu o makama bildirmek zorundaydım. Halen bir savaş ortamındayız. Bu nedenle o makamdan gelecek cevaba göre senin hakkındaki kararı sana tebliğ edeceğim. Şimdi görev yerine dönebilirsin Üsteğmenim Allah yardımcın olsun.

Sarp tam odadan çıkacaktı ki! Albay:

• Bir Türk subayının yabancı bir kadınla birlikteliğinin, evlenmesinin yasak olduğunu biliyorsun değil mi Sarp, dediği duyuldu.

Sarp Üsteğmen olduğu yere mıh gibi çakıldı! Bunu hiç düşünmemişti! Bir anda ayak bastığı yer altından kayar gibi oldu! Sendeledi ama kendini çabuk toparladı. Komutanına verdiği cevap ise onun yaşadığı sevdaya yakışan cinstendi:

• Sonu ne olursa olsun, Sara’yı sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Hatta sonunda ölüm olsa bile…

Komutan Sarp Üsteğmenin bu sözleri karşısında cevap vermedi; başını sağa sola sallamaktan başka bir şey de yapmadı.

Sarp odadan çıktıktan sonra karargâhın bahçesine çıktı. Biraz soluklanmaya, temiz hava almaya ihtiyacı vardı…

‘’Allah’ım nedir bu çektiğim? İnsan sevdiğini görmeden, ona hissettiği duyguları söylemeden nasıl yaşayabilir? Andım olsun ki, Sara’ya olan sevdam hiçbir zaman bitmeyecek, bu sevdamı hiç bir şey engelleyemeyecek…’’ Diye söylendi.

Devamı yarın