Ama görünen o ki, Sarp Üsteğmen çok sevdiği kadını kısa da olsa görmenin sevinci ile Girne’ye dönüyordu. Onun bugünkü kararlılığı, Sara’yı aramaktan inatla vazgeçmemesi belki de bu iki genci sonu mutlulukla bitecek bir birlikteliğe götürecekti…

Metin; hem aracı kullanıyor hem de Sarp Üsteğmenin yüzündeki mutlu ifadeyi inceliyordu. Sarp öylesine mutlu, öylesine mutluydu ki! Metin, İlk kez bugün tanıdığı bu genç komutanın sevdiği kadını görebilmek uğruna mesleki kariyerini dahi görmezden geldiğini düşününce içi cız etti! ‘’İnşallah komutana fazla ceza vermezler’’ diyerek dua etti.

Sarp Üsteğmen Metin’in kendisine uzun uzun baktığını fark etmiş:

• Hayrola Metin kardeşim neden bana dikkatle bakıyorsun. Diyerek araçtaki sessizliğe son verdi.

Metin:

• Bir şey yok be komutanım. Sadece mutluluğunu izlerim. Öylesine sevinç dolusun ki, inan ben de en az senin kadar mutluyum. İyi ki, Sara yengemizi gördün. Ya bir de göremeseydin? Bir yandan da birliğe döndüğünde sana olacakları düşünür, buna da çok üzülürüm.

Sarp:

• Komutanlarımın bana ne yapacağını Girne’ye birliğe döndüğümde anlayacağım. Ama ne olursa olsun, Sara’yı görmek her şeye bedeldi. Senden tek ricam bana verilecek ceza çok olursa, bu durumdan Sara’yı mutlaka haberdar etmendir. Zira araya uzun bir zaman girer de onu göremezsem, yanlış duygulara kapılmasını istemem…

Metin:

• Tamamdır komutanım. İnşallah fazla bir ceza vermezler ama istenmeyen bir durum da olsa ben Sara yengeye mutlaka ulaşır ona bilgi veririm. Sen hiç meraklanma.

Sarp, daha tanıyalı bir gün dahi geçmeyen bu Kıbrıs Türk’ünün vermiş olduğu cevap karşısında çok mutlu olmuştu. Artık güven duyabileceği bir sırdaşı, bir arkadaşı vardı…

Bu düşünce ve duygular içinde konuşarak Beşparmak dağlarının ardında kalan Girne’ye gitmek için geçecekleri Boğaz yolunu aşmışlar, Girne tüm güzelliği ile karşılarında duruyordu…

Metin, biraz soluklanmak için aracı durdurdu. Hem her ikisini de uyku basmıştı. Biraz hava almak onlara iyi gelecekti. Araçtan indiler. Girne bulundukları yer itibariyle tüm haşmetiyle karşılarındaydı…

Güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanan Beşparmak dağlarının ışıltısı bu güzel şehre yansımış, uzaklardan gelen horoz sesleri, çevrelerini sarmalayan çam ağaçlarında cıvıldaşan kuş seslerine karışıyor; sanki birkaç ay önce burada bir savaş yaşanmamış gibi yaşam tüm canlılığı ile onlara selam veriyordu…

Yüzlerine çarpan serin havayla kendilerine geldiler, uykulu halleri üzerlerinden gitmiş, günün güneş dolu, çam kokulu havası onlara enerji vermişti.

Sarp Üsteğmen:

• İyi ki durdun Metin. Şu uykulu halimizden kurtulduk. Şimdi bu enerji ile birliğe döner, komutanlarımın sorularına daha iyi cevap verebilirim.

Metin:

• Doğru söylersin be komutan. Şu an senin dikkatini çekmedi ama tam karşına ufuk hattına bak bakalım ne göreceksin? Dedi

Sarp Üsteğmen, Metin’in gösterdiği istikamete baktığında denizle gökyüzünün birleştiği çizginin tam da üstüne yansıyan mor görüntülerin farkına vardı! Bir kez daha dikkatle baktı. Ve:

• Metin, yoksa bu gördüğüm mor gölgeler Toroslar mı, Türkiye mi? Diye heyecanla bağırdı.

Metin ağlamaklı bir sesle:

• Öyledir be komutanım. Anavatanımızdır, Türkiye’mizdir. Yıllardır hasretini çektiğim baba ocağımın olduğu yerdir. Ah be babam! Bu hasretlik bitsin artık…

Metin’in aklına babası gelmişti! Onu, 20 yıl önce annesi ile kendisini bir başına adada bırakıp Türkiye’ye gittiği günden beri görmemişti. Ara sıra da olsa babasından haber alıyorlardı ama son üç yıldan bu yana bir haber yoktu. Babası adadan ayrıldıktan iki yıl sonra annesini kaybeden Metin’in adada başka bir yakını da yoktu. Bir tek babacığı kalmıştı ama o da Türkiye’deydi…

Devamı yarın