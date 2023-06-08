Sara’nın elleri Sarp’ın avuçlarıyla sarmalanmıştı. Sevdanın ateşiyle kavrulan bedenleri tir tir titriyordu! Bir süre öylece oturdular…

Aralarında yaşanan bu sevgi sessizliğini Sarp bozdu:

• Seni çok aradım Sara... Görev yerim değiştiği andan beri seni aramaktan hiç vazgeçmedim, bir türlü sana ulaşamadım. Ama bu sabah gün doğmadan önce yola çıktım. Seni bulmaya öylesine kararlıydım ki, Ledra-Palas, Magosa BG karargâhı, Maraş Kapalı Bölgesindeki BG kontrol noktası, seni bulabileceğim her yere baktım. Ve nihayet işte yanımdasın.

Sara heyecanla karşılık verdi:

• Ah, Sarp bir bilsen ben neler yaşadım! Balodan sonra İngiliz general beni apar topar Magosa’daki karargâhımıza gönderdi. Oradaki komutan da birkaç yabancı dil bilmem nedeniyle, beni Kapalı Maraş Bölgesinde görevlendirdi. Ben de seni çok aradım. Serdar Üsteğmene seni sormak için defalarca telefon ettim. Ama o da Türkiye’ye döndüğü için senden haber alamadım. Tam da umudumu kesmişken, sen işte yine yanımdasın. Ne olur bir daha hiç ayrılmayalım. Seni çok ama çok seviyorum, yeşil gözlü prensim.

Sarp, Sara’nın bu samimi açıklamaları, hele ki, ‘’seni çok seviyorum’’ sözleri karşısında öylesine mutlu olmuştu ki, Sara’yı kendisine doğru çekti: ‘’Gece yarısı güneşim ya ben, ya ben seni öylesine çok seviyorum ki’’ diye fısıldadı. Sonrasında da onu dudaklarından uzun uzun öptü. İki sevgilinin ilk kez buluşan dudakları, birbirlerine söyleyebilecekleri her aşk sözcüğünü öylesine ateşli anlatmıştı ki! Bedenlerini saran bu ateşin sıcaklığı ile adeta yanıp, kavruldular…

Aylar sonra da olsa birbirlerine kavuşan iki sevgili saatlerce konuşmuş, gece çoktan yarılanmış, saatler sabaha doğru yol almaya başlamıştı…

Her ikisinin de hiçbir şey umurunda değildi!

Ama bir de yaşadıkları diğer gerçekler vardı! Her ikisi de ayrı birliklerde görev yapıyorlar, yaşamları birbirinden farklı iki ayrı dünyanın insanıydılar.

Sevgi ile birleşen kalpleri iki ayrı ülke insanı olmalarını ortadan kaldırmıyordu! Ancak bu farklılıklar o anda akıllarına gelmiyordu ama gelecekte yaşayacakları her ne varsa, bu gerçeklere odaklı olacaktı…

Sarp ile Sara Magosa kalesinin taş duvarlarını eritecek kadar sıcak, sımsıcak duygu yoğunluğu içinde ayağa kalktıklarında sabahın 04.00’ü olmuştu…

Sarp, sevgi sarhoşluğu içinde, kucakladığı Sara’ya:

• Artık Girne’ye dönmeliyim bir tanem. Hem sana anlattığım gibi bugün de birliğime haber vermeden ayrıldım. Hiç umurumda değil ama beni yine cezalandıracaklar. Seni bir süre göremeyebilirim. Ama yanımdaki arkadaşım Metin ile sana haber gönderip, bundan sonra seni nasıl ve nerede göreceğimi bildireceğim sevgilim.

Sarp’la Sara kavuşmalarındaki coşkunun yerini alan ayrılık acısının gölgesinde sanki bir daha görüşemeyeceklermiş gibi hasretle kucaklaştılar…

Sarp, Metin’e seslenerek:

• Haydi, kaptan Girne’ye dönüyoruz, dedi.

Kafenin içinde uyuklayan Metin, kafe sahibi yaşlı kadınla birlikte dışarı çıktılar…

Metin;

• Tamam, komutanım ben hazırım. Bu arada Sara’yı başıyla selamlayarak: ‘’Allah sizi hiç ayırmasın Sara Yenge’’ temennisinden sonra surların dibine park ettikleri aracına doğru yürüdü.

Sarp Üsteğmen elini bir türlü bırakmak istemeyen Sara’ya bir kez daha sarıldı. Onu öperek veda etti. Kafe sahibi yaşlı kadına da teşekkür ettikten sonra Metin’in beklediği araca bindi.

İkisi de çok mutluydu. Aylar sonra da olsa Sara ile Sarp yine buluşmuşlar, sevgiyle dolu yüreklerinden taşan aşklarını doludizgin yaşayacaklarının umuduna kavuşmuşlardı. Kader ağlarını bir kez daha örmeye başlamış; adanın sihri, yeni bir aşk hikâyesine kucak açmıştı…

Metin aracı hareket ettirdiğinde gün daha ağarmamış, günün ilk ışıkları Magosa kalesinde yaşanan bu sihirli aşk hikâyesini henüz aydınlatmamıştı!

Devamı yarın